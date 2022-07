Clear Skye, la solution de gouvernance des identités présente sa nouvelle version 4.4 Clear Skye 4.4 : une extension de ce que Clear Skye a construit avec le noyau IGA et des capacités d'intégration supplémentaires.

Clear Skye a une offre unique et est la principale solution de gouvernance des identités qui s'exécute nativement sur ServiceNow. C'est ce qui leur permet de s’intégrer de manière transparente à la plate-forme existante des clients - la plate-forme Now - et d'éviter bon nombre de maux de tête associés aux nouvelles implémentations technologiques. Cela signifie que les utilisateurs peuvent maximiser leur investissement ServiceNow actuel et faire fonctionner leur programme IGA presque instantanément.



Clear Skye réalise également que tout le monde n'a pas des années d'expérience avec ServiceNow. Les clients ont exprimé le besoin de simplifier les tâches liées à l'identité, et Clear Skye les a écoutés. En février, dans la foulée de l’annonce de financement de série A, les dirigeants de Clear Skye ont expliqué à quel point les mises à jour de produits axées sur le client font partie intégrante de leur évolution. Depuis lors, Clear Skye a eu plusieurs versions de produits : 4.2, 4.3 et, plus récemment, 4.4.



Clear Skye IGA 4.4 : vitesse de déploiement améliorée et nouveaux connecteurs



La nouvelle version 4.4 est une extension de ce que Clear Skye a construit avec le noyau IGA et des capacités d'intégration supplémentaires. Simple ? Oui, mais c'est ce qui leur permet d'offrir une gestion du cycle de vie des identités de premier ordre et un retour sur investissement plus rapide pour leurs clients. Une vitesse de déploiement améliorée et de nouveaux connecteurs en sont les moteurs.



Plus précisément, la version 4.4 aide les clients de Clear Skye à intégrer l’IGA à d'autres plateformes SaaS, à améliorer la gestion du cycle de vie grâce à des politiques d'intégration et de cycle de vie améliorées, et à gérer les tâches d'intégration d'identité futures. De nouveaux connecteurs AWS IAM, Azure Graph et Salesforce CRM, ainsi que des flux Flow Designer supplémentaires complètent la liste des nouveautés, parmi d'autres améliorations et modifications. Clear Skye IGA 4.4 est disponible dès maintenant sur le ServiceNow Store . Pour en savoir plus sur le travail avec Clear Skye, visitez : https://clearskye.com/our-solution/overview ou demandez une démo.



A propos de Clear Skye

Clear Skye, un éditeur de logiciels de Gouvernance et d’Administration des Identités (IGA), ré-imagine la gestion des identités, des accès et des risques en entreprise pour simplifier le problème complexe que représente la gouvernance des identités. Construit sur la plateforme Now de ServiceNow, Clear Skye IGA supprime la nécessité de recourir à une solution IGA ‘standalone’ en exploitant une plate-forme déjà existante. Ayant son siège à Emeryville en Californie, la société sert des clients dans un large éventail de secteurs verticaux en leur proposant des solutions de gestion du cycle de vie et de gouvernance des identités. Fondée en 2016, Clear Skye est financée par du ‘venture capital’.

www.clearskye.com



