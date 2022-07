Charles.co lève 7M€ pour développer sa clinique digitale dédiée à la santé masculine

• Initialement spécialisée dans la santé sexuelle masculine, Charles.co va pouvoir déployer son offre de clinique digitale pour homme sur d'autres sujets de santé chroniques.

• La clinique digitale entend lever les tabous et les freins et aider les hommes à régler leurs problèmes de santé grâce à des parcours de soins intégrés et des thérapies digitales propriétaires.

• Kurma Partners et Speedinvest, investisseurs de référence dans des startups européennes en santé digitale, entrent au capital de la société pour accélérer ce développement.



Charles.co est à l’origine du premier service de clinique en ligne entièrement dédié aux hommes, avec des parcours de soins complets : de la téléconsultation au plan de traitement personnalisé. L’entreprise annonce aujourd’hui une levée de fonds de 7 M€ menée par Kurma Partners et Speedinvest, fonds de capital-risque européen qui réalise son premier investissement en santé en France. La clinique digitale qui a déjà accompagné 50 000 hommes a pour objectif d’étoffer son offre de services et renforcer son équipe.



Les hommes se soucient moins de leur santé et peinent à passer à l’action quand il s’agit de se traiter. Souvent cachés ou minimisés, les troubles de santé du quotidien (santé intime, poids, sommeil) sont rarement résolus. C’est pour répondre à ce problème que Charles.co a conçu une clinique digitale avec des services complètement intégrés (téléconsultation, plan de traitements personnalisés, programmes digitaux) en collaboration avec des médecins experts éminents comme le Docteur Gilbert Bou Jaoudé. Les hommes peuvent ainsi traiter leurs problèmes efficacement et à distance, où qu’ils soient.



“Beaucoup d’hommes n’osent pas ou attendent le plus longtemps possible avant d’aller consulter. Or, nous savons qu'une prise en charge rapide permet souvent de mieux soigner les patients et peut même être vitale. Le but de la clinique digitale que nous développons avec des médecins spécialistes est de reconnecter les hommes avec leur santé et de leur proposer un espace sûr, facilement accessible, où ils peuvent s’informer, consulter à distance et recevoir un accompagnement complet et adapté, jusqu’à la résolution de leur problème”, expliquent Simon Burellier et Olivier Algoud, cofondateurs de la startup.



Cette levée de fonds va permettre à Charles.co d’étendre ses domaines d’intervention et d’étoffer ses effectifs afin de devenir le réflexe santé incontournable pour les hommes, dans un paysage e-santé aujourd’hui dominé par des acteurs généralistes.



“Nous sommes convaincus par l’approche résolument médicale de Charles.co, face à la pénurie de spécialistes et au besoin d’offrir aux hommes un nouveau mode de consommation du soin pour les réconcilier avec leur santé”, soutient Benjamin Belot, directeur associé au sein de Kurma Partners.

“Nous avons été impressionnés par l'excellente exécution de Simon et Olivier et nous sommes ravis de soutenir leur approche de la santé masculine : numérique, centrée sur le patient et personnalisée”, explique Andrea Zitna, Principal chez Speedinvest.



A propos de Charles.co

Créée en 2019 par Simon Burellier et Olivier Algoud, Charles.co est une clinique digitale qui répond aux problèmes de santé chroniques masculins (santé sexuelle, poids, sommeil…). Développée avec des médecins experts dans chaque spécialité, la plateforme accompagne les hommes de bout en bout dans leur parcours de soin, de la téléconsultation au plan de traitement personnalisé jusqu’au suivi avec une assistance illimitée par téléphone ou messagerie. Elle a déjà aidé 50 000 hommes et réussi à rassembler une communauté de plus de 700 000 abonnés qui suivent ses contenus et vidéos d’information médicale sur son blog, Youtube, TikTok et Instagram.