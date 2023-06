Accueil Envoyer Imprimer Partager Chancer annonce ses plans de défier l'industrie des paris sur blockchain avec une levée de fonds de 15 millions de dollars. (Article Sponsorisé) Chancer annonce ses plans de conquérir l'industrie des paris sur blockchain avec une levée de fonds de 15 millions de dollars. Dans une démarche audacieuse qui promet de redéfinir le secteur des paris, Chancer a dévoilé une stratégie complète pour se lancer dans l'industrie des jeux d'argent sur blockchain, soutenue par une levée de fonds impressionnante de 15 millions de dollars. (Article Sponsorisé).





Comment Chancer pourrait changer l'industrie des paris



Prêt à innover dans l'industrie florissante des jeux d'argent en ligne, Chancer émerge comme un concurrent révolutionnaire avec le potentiel de bouleverser le secteur. Cette plateforme prometteuse apporte non seulement un regard neuf sur l'industrie, mais elle est également prête à redéfinir fondamentalement l'essence même des jeux d'argent en ligne alors que le projet entame sa presale très attendue.

Le cœur de Chancer réside dans son modèle peer to peer (P2P), une approche novatrice qui décentralise les paris et remet en question la domination des bookmakers traditionnels. En utilisant sa crypto-monnaie native, CHANCER, il donne aux utilisateurs le pouvoir de gérer leur propre arène de paris, des paris amicaux entre amis aux prédictions à grande échelle sur des événements d'importance mondiale, comme une future date d'atterrissage sur Mars.

Le paysage actuel des paris en ligne laisse souvent les utilisateurs à la merci des caprices des maisons de paris, ce qui incline invariablement les côtes en leur faveur. Chancer, cependant, change radicalement cette dynamique, car les utilisateurs prennent le contrôle de la création des marchés, de la détermination des cotes et de l'établissement des sources de résolution, le tout supervisé par des modérateurs indépendants pour assurer l'équité.

Chancer incarne l'ambition des fondateurs d'exploiter le potentiel de la technologie blockchain et de remodeler le secteur des paris en ligne. Avec une attention particulière portée à la transparence et à la mise du pouvoir entre les mains de ses utilisateurs, Chancer est bien positionné pour séduire à la fois les parieurs occasionnels et les joueurs plus sérieux. En insufflant un élément de plaisir dans les paris, Chancer pourrait bien bouleverser l'industrie des paris en ligne.



Qu'est-ce que Chancer ?



Chancer est un projet ambitieux qui s'apprête à créer une nouvelle ère dans l'industrie des paris en lançant une plateforme de paris peer-to-peer (P2P) basée sur la technologie blockchain, offrant une transparence et une sécurité supérieures. Il propose un départ remarquable par rapport au modèle conventionnel des "maisons", permettant aux utilisateurs de faire des paris directement les uns avec les autres, en groupes de toutes tailles.

Conçue de manière unique comme une plateforme décentralisée, Chancer permet aux utilisateurs de déposer leur crypto-monnaie directement et de commencer à parier immédiatement, toutes les transactions et tous les paris étant facilités à l'aide de la crypto-monnaie native de la plateforme, CHANCER. Ce haut niveau d'utilité est considéré comme un facteur clé du potentiel de hausse des prix du projet au cours de l'année à venir.

En veillant à l'équité et à l'intégrité, Chancer intègre des modérateurs impartiaux pour surveiller toutes les activités de paris sur la plateforme. Pour favoriser l'engagement des utilisateurs, la plateforme facilite également les interactions en direct via le



Comment fonctionne CHANCER ?



CHANCER, en tant que token d'utilité de la plateforme, est au cœur même de l'écosystème de Chancer. Il donne aux utilisateurs la possibilité de fixer leurs propres côtes dans des marchés de prédictions personnalisés et garantit des paiements efficaces en cas de victoire.

Après la fin de la presale très attendue, le token CHANCER sera lancé sur la Binance Smart Chain (BSC), ce qui favorisera des frais de réseau économiques et une confirmation rapide des transactions. Cetla améliorera encore l'expérience utilisateur en garantissant des opérations fluides et rapides lors des activités de paris.

Avec la valeur croissante du marché mondial des jeux d'argent en ligne, le potentiel pour Chancer de sécuriser une part de marché considérable est prometteur, ce qui pourrait signifier un avenir radieux pour les détenteurs du token CHANCER. Cette innovation en matière de paris P2P est parfaitement en phase avec l'esprit des crypto-monnaies, offrant une interface simplifiée et directe pour placer des paris avec des contreparties, et pourrait constituer une étape clé dans la transformation de l'industrie pour tirer parti de la technologie Web3.



Est-ce que CHANCER est un bon investissement ?



La presale de crypto-monnaie de Chancer offre non seulement une opportunité d'investissement unique, mais elle semble également prête à avoir un impact considérable sur l'industrie de la blockchain et le marché des crypto-monnaies. Avec sa solution de paris P2P innovante, Chancer a le potentiel d'attirer une base d'utilisateurs importante et de susciter une demande significative pour son token CHANCER, créant ainsi une opportunité potentiellement lucrative pour les premiers investisseurs.

Dans le cadre de son déploiement ambitieux, Chancer propose des tokens CHANCER à la vente à 0,010 $ lors de la presale à la phase 1, bien que, compte tenu de l'intérêt féroce suscité, il est peu probable que ce prix reste disponible encore longtemps. Les entrées attrayantes disponibles lors de la presale devraient continuer à captiver les investisseurs dans le Web3, marquant le début d'un parcours passionnant pour la plateforme et son token natif.

La presale est stratégiquement structurée, avec le prix des tokens CHANCER augmentant progressivement à mesure que chaque phase se vend. À l'étape 12, les tokens seront valorisés à 0,021 $, signalant une augmentation potentielle de 110% par rapport au prix initial.

Pour les investisseurs potentiels, la presale offre une proposition incroyable et, avec son potentiel d'innover le secteur des paris en ligne et de générer des rendements impressionnants sur le marché des crypto-monnaies, Chancer et son token CHANCER pourraient constituer un ajout convaincant à de nombreux portefeuilles de crypto-monnaies avisés, en particulier pour ceux qui reconnaissent la valeur de saisir des opportunités au stade initial pour maximiser les profits.



Vous pouvez participer à la presale de



(Article Sponsorisé) Ce projet révolutionnaire, lancé par les visionnaires frères Kelbie, compte tirer parti de la force révolutionnaire de la technologie blockchain pour changer les normes de paris traditionnelles. Chancer n'est pas juste une autre maison de paris ; c'est une plateforme innovante où les utilisateurs deviennent les créateurs du marché, et sa crypto-monnaie native, CHANCER, est essentielle au processus. Prêt à ébranler les fondements de l'industrie des jeux d'argent de 63,5 milliards de dollars, Chancer est une opportunité que les investisseurs en crypto-monnaie ne peuvent pas se permettre de rater.Prêt à innover dans l'industrie florissante des jeux d'argent en ligne, Chancer émerge comme un concurrent révolutionnaire avec le potentiel de bouleverser le secteur. Cette plateforme prometteuse apporte non seulement un regard neuf sur l'industrie, mais elle est également prête à redéfinir fondamentalement l'essence même des jeux d'argent en ligne alors que le projet entame sa presale très attendue.Le cœur de Chancer réside dans son modèle peer to peer (P2P), une approche novatrice qui décentralise les paris et remet en question la domination des bookmakers traditionnels. En utilisant sa crypto-monnaie native, CHANCER, il donne aux utilisateurs le pouvoir de gérer leur propre arène de paris, des paris amicaux entre amis aux prédictions à grande échelle sur des événements d'importance mondiale, comme une future date d'atterrissage sur Mars.Le paysage actuel des paris en ligne laisse souvent les utilisateurs à la merci des caprices des maisons de paris, ce qui incline invariablement les côtes en leur faveur. Chancer, cependant, change radicalement cette dynamique, car les utilisateurs prennent le contrôle de la création des marchés, de la détermination des cotes et de l'établissement des sources de résolution, le tout supervisé par des modérateurs indépendants pour assurer l'équité.Chancer incarne l'ambition des fondateurs d'exploiter le potentiel de la technologie blockchain et de remodeler le secteur des paris en ligne. Avec une attention particulière portée à la transparence et à la mise du pouvoir entre les mains de ses utilisateurs, Chancer est bien positionné pour séduire à la fois les parieurs occasionnels et les joueurs plus sérieux. En insufflant un élément de plaisir dans les paris, Chancer pourrait bien bouleverser l'industrie des paris en ligne.Chancer est un projet ambitieux qui s'apprête à créer une nouvelle ère dans l'industrie des paris en lançant une plateforme de paris peer-to-peer (P2P) basée sur la technologie blockchain, offrant une transparence et une sécurité supérieures. Il propose un départ remarquable par rapport au modèle conventionnel des "maisons", permettant aux utilisateurs de faire des paris directement les uns avec les autres, en groupes de toutes tailles.Conçue de manière unique comme une plateforme décentralisée, Chancer permet aux utilisateurs de déposer leur crypto-monnaie directement et de commencer à parier immédiatement, toutes les transactions et tous les paris étant facilités à l'aide de la crypto-monnaie native de la plateforme, CHANCER. Ce haut niveau d'utilité est considéré comme un facteur clé du potentiel de hausse des prix du projet au cours de l'année à venir.En veillant à l'équité et à l'intégrité, Chancer intègre des modérateurs impartiaux pour surveiller toutes les activités de paris sur la plateforme. Pour favoriser l'engagement des utilisateurs, la plateforme facilite également les interactions en direct via le WebRTC de Google, créant ainsi des opportunités de discussions collaboratives sur les marchés potentiels et les paris personnalisés. Cette fonctionnalité novatrice donne une dimension sans précédent aux paris P2P.CHANCER, en tant que token d'utilité de la plateforme, est au cœur même de l'écosystème de Chancer. Il donne aux utilisateurs la possibilité de fixer leurs propres côtes dans des marchés de prédictions personnalisés et garantit des paiements efficaces en cas de victoire.Après la fin de la presale très attendue, le token CHANCER sera lancé sur la Binance Smart Chain (BSC), ce qui favorisera des frais de réseau économiques et une confirmation rapide des transactions. Cetla améliorera encore l'expérience utilisateur en garantissant des opérations fluides et rapides lors des activités de paris.Avec la valeur croissante du marché mondial des jeux d'argent en ligne, le potentiel pour Chancer de sécuriser une part de marché considérable est prometteur, ce qui pourrait signifier un avenir radieux pour les détenteurs du token CHANCER. Cette innovation en matière de paris P2P est parfaitement en phase avec l'esprit des crypto-monnaies, offrant une interface simplifiée et directe pour placer des paris avec des contreparties, et pourrait constituer une étape clé dans la transformation de l'industrie pour tirer parti de la technologie Web3.La presale de crypto-monnaie de Chancer offre non seulement une opportunité d'investissement unique, mais elle semble également prête à avoir un impact considérable sur l'industrie de la blockchain et le marché des crypto-monnaies. Avec sa solution de paris P2P innovante, Chancer a le potentiel d'attirer une base d'utilisateurs importante et de susciter une demande significative pour son token CHANCER, créant ainsi une opportunité potentiellement lucrative pour les premiers investisseurs.Dans le cadre de son déploiement ambitieux, Chancer propose des tokens CHANCER à la vente à 0,010 $ lors de la presale à la phase 1, bien que, compte tenu de l'intérêt féroce suscité, il est peu probable que ce prix reste disponible encore longtemps. Les entrées attrayantes disponibles lors de la presale devraient continuer à captiver les investisseurs dans le Web3, marquant le début d'un parcours passionnant pour la plateforme et son token natif.La presale est stratégiquement structurée, avec le prix des tokens CHANCER augmentant progressivement à mesure que chaque phase se vend. À l'étape 12, les tokens seront valorisés à 0,021 $, signalant une augmentation potentielle de 110% par rapport au prix initial.Pour les investisseurs potentiels, la presale offre une proposition incroyable et, avec son potentiel d'innover le secteur des paris en ligne et de générer des rendements impressionnants sur le marché des crypto-monnaies, Chancer et son token CHANCER pourraient constituer un ajout convaincant à de nombreux portefeuilles de crypto-monnaies avisés, en particulier pour ceux qui reconnaissent la valeur de saisir des opportunités au stade initial pour maximiser les profits.Vous pouvez participer à la presale de CHANCER ici (Article Sponsorisé)

(Article Sponsorisé)



-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Chancer démarre une presale de tokens. Comment CHANCER se compare-t-il à Solana ? (Article Sponsorisé) US sues Binance and founder Zhao over 'web of deception' OpenAI startup Fund aurait levé plus de 175 millions de dollars pour sa première génération de fonds