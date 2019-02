Capital-investissement : Arkéa investit plus de 200 M€ au capital d’entreprises françaises en 2018

Forte de plus de 35 ans d’expérience, Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, se positionne comme un acteur de référence du capital-investissement en France. Via cinq véhicules d’investissement, Arkéa Capital accompagne les entrepreneurs à toutes les étapes de développement des entreprises, en capital-innovation, capital-développement et capital-transmission.Des investissements à leur plus haut niveauArkéa clôture l’année 2018 sur un rythme d’investissement record, avec plus de 200 M€ investis au capital d’entreprises du territoire français. Au total, c’est 1 milliard d’euros que consacre Arkéa aux activités de capital-investissement, soit 15 % des fonds propres du groupe bancaire.En 2018, Arkéa Capital a pris des participations à hauteur de 179 M€ en capital-développement et capital-transmission :- 15 nouvelles PME/ETI ont été accompagnées en 2018 par le véhicule Arkéa Capital Investissement. 7 d’entre-elles sont basées en Nouvelle-Aquitaine, une région à fort potentiel pour Arkéa. C’est le cas notamment des résidences de vacances Nemea, du groupe Arenadour (les Thermes Adour et des Arènes) ou encore du groupe LT, un des leaders de la location d'équipements et de matériels de signalisation de chantiers au niveau national.- 2 opérations nouvelles d’ Arkéa Capital Partenaire ont permis d’investir au capital du Groupe Legris Industries et, une nouvelle fois, au capital du groupe Armor.- Arkéa Capital Managers, le véhicule dédié à l’accompagnement de la transmission d’entreprises lancé fin 2016, a réalisé son 1er investissement auprès du groupe de transport Malherbe.En termes de capital-innovation, les investissements totalisent 21 M€ sur l’année : 10 nouvelles startups ont été accompagnées, notamment par les fonds d’investissement dédiés à l’amorçage et au capital-risque West Web Valley 1 et We Positive Invest.Au 31/12/2018, Arkéa affichait une réserve de trésorerie significative, de l’ordre de 425 M€, pour poursuivre ses investissements.Un positionnement engagé2018 se positionne comme une année de référence d’une stratégie de capital-investissement engagée, conduite depuis plus de 10 ans par le groupe Arkéa.Au lendemain de la crise financière, alors que la majorité des banques françaises se désengagent des activités de capital-investissement, en raison notamment du durcissement de la règlementation bancaire particulièrement contraignante et consommatrice de fonds propres, Arkéa se distingue dès 2008 par sa volonté de répondre à un déficit d’accompagnement des entreprises en capital orienté long terme.Les nombreuses opérations de prises de capital minoritaires que réalise Arkéa Capital visent à apporter des solutions aux besoins en fonds propres d’entreprises porteuses de croissance, de la startup à l’ETI, tout en préservant leur autonomie.Partenaire de référence de proximité, Arkéa Capital contribue ainsi à la réalisation des projets des acteurs économiques en région. Présente sur l’ensemble du territoire et dans tous les secteurs d’activité, elle s’appuie sur une équipe d’une trentaine de collaborateurs basés en région, dont une vingtaine d’investisseurs.Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa , commente : « Le capital-investissement constitue une source de financement indispensable pour la croissance des entreprises et l’avenir des territoires. Par son implication significative, Arkéa prend une part active à l’émergence et au développement de PME et d’ETI dynamiques et innovantes. Nos investissements permettent de créer de la valeur pour tous, participent au maintien des centres de décision en région et favorisent la création d’emplois. Arkéa se positionne comme un investisseur de long terme qui donne aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprise le temps nécessaire pour mener à bien leurs projets de création, de développement ou de transmission. Les investissements records de 2018 témoignent de notre solidité, de notre capacité d’initiative et de notre ambition d’accompagner l’ensemble des acteurs économiques qui préfigurent l’économie de demain ».Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, ajoute : « 2018 est une année exceptionnelle pour les équipes d'Arkéa Capital. Nous avons contribué à accompagner de nombreuses entreprises sur l'ensemble du territoire pour un montant global de plus de 200 M€. Les entrepreneurs ont besoin de s’adapter en permanence aux changements et d’anticiper les mutations. La diversité et la complémentarité de nos véhicules d'investissement nous permettent de soutenir tout type d'entreprise, de la startup à l'ETI, de tout secteur, de la fintech à l'industrie traditionnelle, et aux étapes clés de leur développement. Avec la volonté constante d'être un partenaire attentif, disponible et ouvert pour leur permettre de réaliser leurs projets sereinement, tout en préservant leur autonomie dans la prise de décisions ».A propos d’Arkéa CapitalSociété de gestion agréée AMF, Arkéa Capital est la filiale de capital-investissement du groupe Arkéa. Composée d’une équipe de professionnels expérimentés, Arkéa Capital soutient les visions audacieuses des entrepreneurs et dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise : innovation, développement, transmission.Avec 1 milliard d’euros sous gestion, Arkéa Capital est aujourd’hui le partenaire de près d’une centaine d’entreprises réparties sur l’ensemble du territoire national à travers 6 bureaux régionaux situés à Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux et Strasbourg.A propos d’ArkéaArkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Arkéa Capital, Suravenir…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.arkea.comANNEXE : Dispositif de capital-investissement d’Arkéa Capital2 véhicules pour les startupsCapital InnovationSecteur numérique• Zone géographique : Bretagne – Grand Ouest• Création : 2016• Taille du véhicule : 34 M€• Ticket compris entre 100 k€ et 1 M€Capital InnovationFonds RSE du groupe Arkéa• Zone géographique : France –Territoires du groupe Arkéa• Création : 2016• Taille du véhicule : 20 M€• Ticket compris entre 300 K€ et 1M€3 véhicules complémentaires pour les PME et les ETICapital Développement/Transmission• Zone géographique : France• Création : 1982• Taille du véhicule : ~ 330 M€• Ticket compris entre 1 et 10 M€• Durée d’investissement entre 5 et 10 ansCapital Développement/TransmissionAccompagnement de managers pour renforcer/consolider leur actionnariat dans leur entreprise• Zone géographique : France• Création : 2017• Taille du véhicule : 200 M€• Ticket compris entre 10 et 30 M€• Durée d’investissement entre 6 et 10 ansCapital Développement/TransmissionAccompagnement de grandes entreprises régionales comme actionnaire de référence• Zone géographique : France entière avec une priorité sur l’ouest• Création : 2011• Taille du véhicule : 400 M€• Ticket compris entre 10 et 70 M€• Durée d’investissement supérieure à 10 ans