Canton Network : la première blockchain par et pour les marchés financiers ?

Tout juste officialisée, Canton Network devrait fournir une infrastructure décentralisée permettant de connecter des applications indépendantes construites via DAMI, le langage utilisé dans les smart-contracts du groupe Digital Asset.Selon le communiqué de presse cela "". Ainsi, les données et les liquidités pourraient être synchronisées librement entre les applications. "" poursuit le CP.Les membres du Canton Network devraient commencer à tester les capacités d'interopérabilité à travers une gamme d'applications et de cas d'usage en juillet.Les participants au Réseau Canton comprennent 3Homes, ASX, BNP Paribas, Broadridge, Capgemini, Cboe Global Markets, Cumberland, Deloitte, Deutsche Börse Group, Digital Asset, DRW, Eleox, EquiLend, FinClear, Gambyl, Goldman Sachs, IntellectEU, Liberty City Ventures, Microsoft, Moody's, Paxos, Right Pedal LendOS, S&P Global, SBI Digital Asset Holdings, The Digital Dollar Project, Umbrage, Versana, VERT Capital, Xpansiv et Zinnia.Jusqu'à présent, les réseaux blockchain de contrats intelligents n'ont pas été adoptés de manière significative par les institutions financières et d'autres entreprises en raison de trois lacunes importantes :L'absence de confidentialité et de contrôle des données : d'autres chaînes présentent des lacunes en matière de confidentialité qui empêchent l'utilisation de la technologie par de multiples participants réglementés sur le même réseau.Il n'existe actuellement aucune autre blockchain capable d'offrir une protection ou un contrôle des données à quelque niveau que ce soit de son réseau.D'autres blockchains ont dû accepter des compromis entre le contrôle et l'interopérabilité : d'autres chaînes exigent des opérateurs qu'ils renoncent à leur contrôle total des applications en utilisant un pool partagé de validateurs pour obtenir l'interopérabilité.L'impossibilité de passer à l'échelle supérieure : avec des applications en concurrence pour les ressources du réseau mondial et les limitations de capacité inhérentes au mode de fonctionnement des blockchains publiques, atteindre l'échelle et la performance dont les institutions financières ont besoin reste un défi.Le réseau Canton élimine ces obstacles en équilibrant de manière unique la décentralisation d'un réseau avec la confidentialité et le contrôle essentiels pour opérer dans un environnement réglementaire sûr et solide. Seul le réseau Canton permet aux participants de protéger les autorisations, l'exposition et les interactions à travers le réseau, afin de se conformer aux exigences en matière de sécurité, de réglementation et de droit.Le réseau peut connecter des solutions blockchain innovantes sur le marché aujourd'hui, telles que la plateforme post-marché D7 de Deutsche Börse Group et GS DAP™ de Goldman Sachs, tout en conservant la confidentialité et les permissions. Au fur et à mesure que d'autres applications construites par Daml entreront en production cette année et au-delà, le nombre de connexions sur le réseau Canton augmentera de manière exponentielle. Par exemple, le notionnel mensuel négocié d'une application dépasse les volumes de jetons cryptographiques les plus actifs.

