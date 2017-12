CMS BFL et W&C sur le 1er Euro PP d’ACTIA Group

ACTIA Group, ETI familiale et internationale dont l'activité est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines de l'automotive, du ferroviaire, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie et des télécommunications, a réalisé avec succès un premier emprunt obligataire au format Euro PP en deux tranches pour un montant nominal total de 20.000.000 €. L'Euro PP était arrangé par Société Générale.



Les obligations ont été souscrites en totalité par un investisseur institutionnel de premier plan et portent un taux d'intérêt, payable annuellement, de 3,00 % pour la tranche à 7 ans et 3,50 % pour la tranche à 9 ans.

Le produit de cette émission permet d'asseoir les capacités de développement du groupe qui dispose ainsi de plus de flexibilité pour effectuer des opérations de croissance externe, notamment en vue d'acquérir des briques technologiques complémentaires ou de renforcer sa présence sur des territoires porteurs, ou de pourvoir plus généralement aux besoins généraux d'ACTIA Group tout en augmentant la maturité de sa dette.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du Chef de File, Société Générale. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Associé et Yaël Fitoussi, Collaboratrice.



ACTIA Group était conseillé par White & Case, dont l'équipe était composée de Grégoire Karila, Associé et Petya Georgieva, Collaboratrice.



CMS Bureau Francis Lefebvre est l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires français. CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS.



