CGI lance CGI Open Finance pour stimuler et élargir le nouvel écosystème bancaire

Le système bancaire ouvert, qu'il soit régi par la concurrence ou la réglementation, perturbe la chaîne de valeur traditionnelle, ouvre la voie à l'industrie bancaire mondiale et change profondément la dynamique du marché bancaire. CGI considère qu'il s'agit d'une excellente occasion de collaboration malgré les défis qu'engendre cette situation. Grâce à CGI Open Finance, les banques traditionnelles, fortes de leur solide réputation et de leurs relations client de longue date, peuvent concevoir de nouvelles offres de services à valeur ajoutée et générer de nouvelles sources de revenus en établissant des partenariats avec CGI et les FinTech.



« CGI Open Finance s'inspire de notre modèle de partenariat stratégique avec une multinationale de pointe qui cherchait à concevoir, à développer et à lancer une nouvelle banque axée sur les API, a indiqué Frederik Evrard, vice-président, CGI au Luxembourg. Nous sommes ravis des possibilités que cette solution offre à nos clients. Combinant les plus récentes technologies et architectures à l'expertise approfondie de CGI en matière de système bancaire ouvert et d'économie d'API ouvertes, nous croyons que CGI Open Finance peut transformer le secteur bancaire. »



CGI Open Finance est une solution complète pour le système bancaire ouvert. Elle permet l'intégration des banques traditionnelles et de leurs applications centrées sur les produits avec les FinTech grâce aux API et à une couche d'orchestration. Mais CGI Open Finance soutient un ensemble bien plus vaste d'exigences non fonctionnelles visant à exploiter une plateforme de puissance industrielle, sécuritaire et résiliente, nécessaire au sein du nouvel environnement bancaire. Elle facilite non seulement l'étroite collaboration avec les fournisseurs tiers, mais permet également aux banques de devenir des agrégateurs fournissant les mêmes services et de stimuler une véritable innovation. Grâce à CGI Open Finance, les banques peuvent maximiser les avantages du système bancaire ouvert en offrant de nouveaux services numériques et des partenariats à valeur ajoutée à leurs clients.



De plus, grâce à son architecture bancaire ouverte de pointe, CGI Open Finance assure une conformité absolue avec la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) pour les institutions financières européennes et avec l'initiative Open Banking Implementation Entity, conformément à l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni. Son interface et ses exigences non fonctionnelles ont été définies selon les exigences de la DSP2 et tirent parti de la puissance des API pour décloisonner la chaîne de valeur pour les banques.



Globalement, CGI Open Finance met à profit un large éventail de fonctionnalités bancaires courantes prêtes à l'emploi, y compris :

- API sécurisées pour des transactions liées à la DSP2, à la CMA, au STET et au groupe de Berlin;

- composantes pour la gestion des fournisseurs tiers, y compris un portail d'inscription et la gestion des consentements;

- plateforme d'intégration continue pour le contrôle qualité, la conception automatisée et la mise à l'essai des API;

- analyse sophistiquée et sécurité intelligente;

- accès au magasin d'API;

- options de facturation et de monétisation.



CGI aide ses clients à réaliser leurs objectifs en matière de transformation numérique en mettant de l'avant les plus récentes idées et innovations ainsi qu'un solide savoir-faire technique. À titre de partenaire de confiance des banques à l'échelle mondiale, et grâce à plus de 40 ans d'expérience au cœur de l'industrie bancaire, CGI est bien positionnée pour soutenir ses clients qui intègrent la nouvelle dynamique de marché du système bancaire ouvert.



À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 73 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.