CCR devient partenaire de Truffle Capital

Truffle Capital réunit désormais à ses côtés tous les métiers de la banque et de l’assurance pour favoriser l’éclosion de nouveaux services en phase avec les attentes de ces secteurs et pour accompagner l’émergence de FinTech et InsurTech véritablement disruptives.



Le secteur de la finance vit actuellement une véritable révolution digitale, un sujet dont s’est emparé Truffle Capital depuis plusieurs années, fort de son modèle atypique d'investisseur-constructeur d'entreprises innovantes. Témoignant de son rôle moteur dans un écosystème en pleine ébullition, la société de gestion a lancé au 2ème semestre 2017 un fonds entièrement dédié aux domaines de la FinTech et de l’InsurTech. Truffle Financial Innovation Fund a pour ambition de créer et accompagner, dans la durée, 12 à 15 sociétés en France et en Europe. Pour ce faire, la société de gestion s'appuie sur des technologies de pointe (blockchain, intelligence artificielle...), souvent issues de la recherche académique, et sur des partenariats avec ses investisseurs et en liaison avec des chercheurs et des entrepreneurs de premier plan.



Convaincu que la transformation numérique est une opportunité, le groupe CCR a choisi de faire confiance à Truffle Capital pour participer à la révolution digitale des secteurs de la banque et de l’assurance. L’arrivée, dans son tour de table, d’un ré-assureur de premier plan permet à Truffle Capital de compléter ses domaines d’expertise. La société de gestion se dote d’une expertise supplémentaire qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des métiers de la banque et de l’assurance. C’est un atout qui doit lui permettre d’anticiper les besoins et les évolutions de chaque métier pour créer, développer et accélérer des startups qui pourront s’appuyer sur des acteurs de renommée internationale et ainsi convertir ces opportunités en succès commerciaux.



« A travers cet accompagnement, nous souhaitons compléter notre politique de veille technologique et participer à la création de valeur issue de la transformation numérique qui s’accélère dans nos domaines d’activité. Nous avons été convaincus par la stratégie d’investissement de Truffle Capital et l’originalité de son modèle d’investisseur-bâtisseur d’entreprises innovantes, » déclare Bertrand LABILLOY, Directeur Général de CCR.



« Notre connaissance intime des FinTech et InsurTech européennes et de leurs enjeux constitue un puissant levier pour amener rapidement sur le marché des modèles destinés à révolutionner un écosystème en évolution permanente. Nous sommes très honorés de la confiance que nous accorde le groupe CCR. C’est un atout supplémentaire pour notre fonds qui élargit ainsi ses champs d’intervention, accroît sa connaissance métier et renforce sa capacité à transformer durablement le secteur financier. Quant à nos startups, elles bénéficieront d’un nouvel accès privilégié à un leader du secteur, » conclut Bernard-Louis Roques, Cofondateur et Directeur General de Truflle Capital.



A propos de Truffle Capital

Fondée en 2001 Truffle Capital est une société de gestion indépendante dont la vocation est de créer et accompagner jusqu’à leur maturité des entreprises innovantes, développant des technologies de rupture et capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron aux côtés de Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, cofondateurs et directeurs généraux, Truffle Capital gère 750M€ d’actifs et a accompagné depuis sa création plus de 60 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. Fort de cette expertise, Truffle Capital a lancé en 2015 le 1er incubateur Fintech en France, se positionnant ainsi en pionnier français de la Fintech.

truffle.fr



À propos de CCR

CCR, groupe de réassurance détenu par l’Etat français, fait partie des 25 premiers acteurs internationaux de la réassurance. Il propose au marché français, dans le cadre du dispositif « Cat Nat » avec la garantie de l’Etat et dans l’intérêt général, des couvertures contre les catastrophes naturelles et les autres risques à caractère exceptionnel. Depuis le premier janvier 2017, sa filiale CCR Re réassure les branches Vie, non-Vie et Spécialités en France et dans une soixantaine de pays à l’international. Conformément au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles instauré en France en 1982, CCR est habilité à délivrer aux sociétés d’assurance qui en font la demande, une couverture de réassurance illimitée, bénéficiant de la garantie de l’Etat, pour les risques de catastrophes naturelles en France. Ainsi tous les assurés – particuliers, professionnels, collectivités territoriales – peuvent bénéficier d’une couverture contre ces risques quelle que soit leur exposition. Grâce à l’action conjuguée des assureurs et de la CCR, il garantit par ailleurs une indemnisation rapide et certaine des pertes subies quelle que soit leur ampleur..