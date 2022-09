Bump, le spécialiste de la recharge rapide, réalise une levée de fonds en vue d’investir 180M€ Bump, le spécialiste de la recharge rapide, réalise une levée de fonds en vue d’investir 180M d’euros pour devenir un acteur majeur de la mobilité électrique.

• Bump est un opérateur de mobilité électrique spécialiste de la recharge rapide en ville et des solutions de recharge pour les professionnels (StarService, TopChrono, Stuart, Europcar, Zity, Bolt, Marcel)

• Bump a déjà construit 300 points de charge et a sécurisé la construction de 2,000 points de charge d’ici fin 2023

• Avec cette levée de fonds auprès de DIF Capital Partners, Bump confirme le succès de son modèle innovant et accélère son développement en France et en Europe



Bump, la startup qui décarbone les villes en apportant des solutions de recharge rapide aux professionnels, noue un partenariat stratégique et financier avec DIF Capital Partners. Ce partenariat se traduit par une levée de fonds majeure destinée à financer un plan d’investissement de 180M d’euros d’ici à 2030. Cela confirme le succès du positionnement de Bump et son modèle innovant.



Une vision écologique engagée



Bump est née en mars 2021 avec l’ambition durable d’accélérer la transition énergétique des villes en permettant aux professionnels et aux particuliers de basculer vers une mobilité électrique en toute simplicité et sans besoin de financement.

Pour apporter des solutions concrètes aux enjeux écologiques des villes, Bump a développé 2 typologies d’offres :

• des bornes de recharge sans financement et payées au kWh consommé au sein des entreprises, des parcs d’activités et des hubs de logistique

• des stations de recharge rapides en milieu urbain accessibles à tous sur des parkings publics, supermarchés, centres commerciaux, retailers et restaurants



“ Chez Bump, nous sommes engagés à résoudre l’un des plus gros problèmes de notre décennie : la décarbonisation de la mobilité. En émettant 50% des émissions de CO2 de la mobilité, les professionnels ont un rôle essentiel à jouer dans cette transition énergétique. Bump a été créé pour les accompagner à long terme sur tous leurs besoins de recharge sur site et en itinérance avec des business model innovants." déclare François Oudot, CEO et cofondateur de Bump.



Une qualité de service reconnue par ses clients professionnels



Pour répondre aux besoins de ses clients exigeants, Bump a développé une expertise différenciante permettant un haut niveau de qualité de service de ses bornes. Aujourd’hui, la startup affiche un taux de disponibilité de ses bornes de 96% vs 75% pour le réseau public et un taux de charges réussies de 96% vs 77% réseau public.



Grâce à ses offres adaptées et son excellence opérationnelle, Bump a rapidement convaincu les professionnels qui souhaitent s'engager dans la transition énergétique de la ville, notamment :

• Bolt et Marcel pour le transport de personnes

• Zity et Europcar pour la location de véhicules

• StarService, TopChrono ou encore Stuart pour la livraison du dernier km

• AB SAGAX, Prologis ou encore SEGRO pour les parcs d’activités et les hubs logistiques



Un développement dans toute la France et en Europe



Convaincu de la qualité et de l’expertise de l’équipe dirigeante de Bump ainsi que de la pertinence de son positionnement sur le marché, DIF Capital Partners a choisi d’accompagner la croissance de Bump qui a d’ores et déjà sécurisé le déploiement de 2,000 points de charge. Avec cet investissement exceptionnel, Bump a l’ambition d’ici à 2030 :

• d’agrandir ses équipes en recrutant une centaine de personnes

• de devenir le leader de la recharge du B to B et du retail en France et en Europe

• d’investir 180 millions d’euros en vue de déployer + 25,000 points de charge.



" DIF Capital Partners anticipe que l'électrification des transports jouera un rôle essentiel dans la réduction des émissions de CO2. Nous sommes convaincus de la capacité de l'équipe de direction de Bump à porter ce projet et par ce que la Société a réalisé à ce jour. Nous sommes ravis de devenir l’actionnaire de référence de Bump aux côtés des actionnaires existants afin d’accélérer le déploiement des infrastructures de recharge en France, qui a vocation à devenir le deuxième plus grand marché de recharge de véhicules électriques en Europe." déclare Thomas Vieillescazes, associé de DIF Capital Partners et responsable de l’activité en France.



" Avec DIF Capital Partners nous avons trouvé un partenaire qui partage nos valeurs et bénéficie d’une forte expertise dans la mobilité électrique suite à leur acquisition de l’opérateur Plugit en Finlande." se réjouit François Paradis, COO et cofondateur de Bump.

Entreprise à mission avec une ambition débordante, Bump sera à coup sûr l’un des acteurs clés de la transition énergétique.



À propos de Bump :

Bump est une entreprise française dédiée à la mobilité décarbonée, fondée par deux entrepreneurs : François Oudot (Ex - Alan & Sigfox) et François Paradis (Ex - Vinci Energies) pour accompagner les professionnels dans la transition vers une mobilité durable. La startup a ouvert son premier hub de recharge rapide pour véhicules électriques en plein cœur de Paris, trois mois après avoir levé trois millions d’euros. Bump est aujourd’hui le leader sur le secteur de la charge rapide à Paris et continue d’étendre son réseau de hubs de recharge rapide pour véhicules électriques en France.



À propos de DIF Capital Partners :

DIF Capital Partners est l'un des principaux gestionnaires de fonds d’infrastructures indépendants au monde, avec environ 14 milliards d'euros d'actifs sous gestion. DIF Capital Partners dispose d'une équipe de plus de 190 professionnels, répartis dans onze bureaux situés à Amsterdam (Schiphol), Francfort, Helsinki, Londres, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, Santiago, Sydney et Toronto.

Bump était conseillé par Celsius Avocats (juridique), Finergreen (M&A) et E- Cube (commercial). DIF Capital Partners était conseillé par Gide (juridique et fiscal), H3P (M&A), Boston Consulting Group (commercial), DNV (technique), Marsh (assurance) et PwC (finance et audit modèle).



