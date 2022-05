Bryan Cave Leighton Paisner poursuit son développement et accueille Roland Montfort en qualité d’associé au sein de son équipe Corporate / M&A Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) annonce l’arrivée d’un nouvel associé, Roland Montfort, ainsi que de son équipe dont Alexandre Gelblat en tant que Counsel. Ils viennent ainsi renforcer les effectifs corporate/M&A du cabinet, désormais composée de 11 avocats, dont 3 associés.

Cette arrivée traduit la volonté du cabinet de poursuivre en priorité le développement de son équipe corporate/M&A, portée actuellement par Christian Sauer et Frédéric Jungels, associés et Kai Völpel, Of Counsel.



L’équipe conseille des clients français et étrangers sur des opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de joint-ventures ainsi que sur des alliances stratégiques et des opérations sur des sociétés cotées. En étroite collaboration notamment avec les équipes en droit de la concurrence, droit social ou encore droit fiscal, elle est active dans de nombreux secteurs d’activités comme l’énergie, les télécoms, la technologie et les médias ou encore l’immobilier, entre autres.



Avocat aux barreaux de Paris, New York, et Bruxelles, Roland Montfort intervient dans le cadre d’une large gamme de dossiers de cession ou d’acquisition, de réorganisation ou de partenariats, auprès d’une clientèle de grands groupes, ETI ou de fonds d’investissements, dans divers secteurs (produits de consommation, automobile, énergie, manufacturing, aéronautique et défense ou life science). Avant de rejoindre BCLP, Roland a exercé en qualité d’associé au sein d’EY Société d’avocats à Paris, notamment comme Global Law lead Consumer Products & Retail. Il a été détaché au bureau de Chicago pendant plus de deux ans, période pendant laquelle il a pu développer son expertise en matière de transactions transfrontalières pour des groupes français aux Etats Unis et des groupes américains en France, et en particulier mener à bien tous les aspects internationaux d’une des opérations de spin-off les plus importantes du marché : la scission du groupe United Technologies Corporation en trois entités cotées indépendantes.



« L’arrivée de Roland s’inscrit dans la dynamique de croissance de notre équipe corporate/M&A. Sa parfaite connaissance de l’international nous permet de renforcer notre expertise en fusions-acquisitions pour accompagner nos clients dans leurs projets d’implantation, leurs opérations d’investissement, et de croissance externe, tant en France qu’à l’international. Cette arrivée répond totalement au projet de la firme d’avoir des équipes solides pour chaque axe de croissance dont le transactionnel. », commente Olivier Mesmin, co-partner in charge du bureau de Paris.



« Je suis ravi de rejoindre l’équipe corporate/M&A de BCLP en France, qui s’appuie sur une force de frappe internationale reconnue. Cela me permettra de déployer ma capacité d’intervention avec toute l’agilité et les ressources nécessaires sur des opérations transfrontalières auprès de clients dont les enjeux sont de plus en plus globaux et complexes ou nécessitent une expertise technique sectorielle de plus en plus pointue et immédiatement disponible. », ajoute Roland Montfort, associé



A propos de Roland Montfort

Roland Montfort a débuté sa carrière chez Coudert Frères à Paris, puis est devenu associé chez Weil, Gotshal & Manges LLP (2000-2003). Il a ensuite rejoint Lefèvre Pelletier (2003-2008), où il est devenu responsable du département M&A avant de rejoindre Morgan Lewis & Bockius LLP à Paris (2008-2015), puis d’en devenir le managing partner.

Inscrit aux Barreaux de Paris, Bruxelles et New-York, Roland Montfort est notamment diplômé de l’Université de New-York (LLM Corporate).



A propos de Bryan Cave Leighton Paisner

Créé en 2008, le bureau de Paris de BCLP s’appuie sur l’expertise reconnue de ses équipes en corporate, immobilier, fiscalité, financement, concurrence et distribution, contentieux complexes et corporate risks, compliance, droit social, et droit public, de 70 avocats dont 18 associés. Aux côtés de grands groupes, ETI, PME et fonds de PE, français et internationaux, l’équipe de Paris se singularise par son expérience et sa capacité à accompagner ses clients sur leurs enjeux locaux et internationaux.

Avec 1 275 avocats répartis dans 30 bureaux, Bryan Cave Leighton Paisner est un cabinet d'avocats international. La firme qui fonctionne de manière entièrement intégrée est reconnue pour sa culture collaborative et la qualité de ses relations fortes et durables avec ses clients, son expertise juridique de premier plan et diversifiée et son goût pour l’innovation. BCLP est particulièrement actif dans les secteurs de l’immobilier, des services financiers, de l’agro-alimentaire, de l’automobile, des transports, de la distribution et des technologies, du commerce & des biens de consommation, des médias & télécom, des infrastructures et des énergies renouvelables

