Bpifrance - stage - analyste private equity industries culturelles et créatives F/H

Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d’Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l’économie française. Agissant pour le compte de l'Etat français sur le plan financier, Bpifrance offre une palette de solutions de financement et d’accompagnement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises pour accélérer leur développement en France comme à l’international et renforcer leurs capacités d’innovation. En tant qu’interlocuteur privilégié des entrepreneurs français, les équipes Bpifrance sont au cœur des régions sur l'ensemble du territoire, à travers 50 implantations régionales.



L’urgence climatique occupe aujourd'hui une place centrale dans la stratégie de Bpifrance. Au travers de son Plan climat, le groupe œuvre notamment à l'émergence et la croissance des greentech, amplifie ses financements et investissements à destination de la filière énergies renouvelable, et accompagne en partenariat avec l'ADEME les entreprises françaises dans leur transition écologique et énergétique.



Labellisé parmi les Meilleurs Employeurs France 2023 par Glassdoor et certifié Happy Trainees pour la 7e année consécutive, rejoindre Bpifrance c’est aussi intégrer une banque engagée auprès des jeunes et évoluer au sein d'un groupe dans lequel il fait bon vivre et apprendre !



Une équipe experte pour un bond dans sa carrière !



Rattaché à la direction de l’Innovation chez Bpifrance Investissement, le pôle Industries Créatives représente un actif géré de plus de 400 M€ et intervient en fonds propres en capital-risque, en développement et transmission sur l’ensemble des secteurs de la culture, de la création et du savoir-faire à la française : le cinéma & l’audiovisuel, la mode, le jeu vidéo, la beauté, la musique, l’édition et l’art de vivre.