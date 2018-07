Benjamin Mestrallet, CEO et fondateur d'eXo Platform

Bonjour Benjamin Mestrallet, vous êtes CEO et fondateur d'eXo Platform.

Pouvez-vous présenter votre entreprise en quelques mots ?



eXo Platform est un éditeur de logiciels français, expert en solutions de travail collaboratif. Nous aidons nos clients à mettre en place des solutions d’Intranet collaboratif, de RSE ou encore des plateformes de gestion de connaissances modernes et adaptées à leurs besoins.



Parlez-nous de vos références et de vos marchés



Nous aidons des organisations et des entreprises de taille moyenne et plus large dans tous les secteurs d’activité. En France, parmi nos clients figurent : l’Elysée, le Ministère des Affaires Etrangères ou encore la Gendarmerie Nationale dans le secteur public et Mutavie, Humanis ou Aerospace Valley dans le secteur privé. A l’international, je citerai - l’Otan, le Département de Défense américain, l’UCLA ou encore la Banque Européenne d’Investissement.



Quels sont les avantages d’un réseau social d’entreprise à la fois pour l’entreprise et ses employés ?



Les solutions de travail collaboratif, en particulier RSE, permettent de rapprocher des collaborateurs éloignés géographiquement ou appartenant à des fonctions différentes au sein de projets interprofessionnels ad hoc ou des groupes de centres d’intérêt. Pour l’entreprise, il s’agit d’impulser l’innovation grâce à cet effacement de frontières, de créer un esprit de corps chez les collaborateurs mais aussi de gagner en productivité à tous les niveaux.



Le collaborateur, quant à lui, gagne en mobilité grâce à l’espace digital de travail. Il gagne en productivité avec un accès plus rapide à l’information et aux personnes. Il a une meilleure expérience au travail notamment grâce aux liens collaboratifs - sa contribution est plus valorisée. En résumé, le collaborateur est à la fois plus efficace, plus heureux et plus motivé au travail.



D’après vous, quel sont les facteurs qui contribuent au succès d’un projet de RSE ?



Les projets de refonte de l’Intranet sont souvent au coeur de la stratégie de transformation digitale de l’entreprise puisqu’ils constituent le hub naturel des initiatives digitales pour les collaborateurs. De ce fait, le projet impacte tout collaborateur dans l’entreprise et a nécessairement une composante humaine forte. La clé de la réussite réside dans l’association pertinente entre une technologie et le besoin du collaborateur dans le cadre d’un projet holistique allant de l’expression des besoins jusqu’à la mise en place technologique et l’accompagnement au changement.



Comment voyez-vous l’évolution du marché ? Quelles sont vos ambitions à court et moyen terme ?



Le marché du collaboratif est en évolution constante, poussé par l’émergence des nouvelles méthodes de travail et les exigences des nouvelles générations d’employés.



Nous pensons que le prochain virage de la technologie du collaboratif se situe dans le domaine de l’intelligence artificielle - dans un monde où l’information est trop abondante, y compris en entreprise, la technologie pourra aider à cibler celle qui est pertinente pour chaque collaborateur. La décentralisation (blockchain) est une autre révolution qui se prépare - demain l’identité numérique du collaborateur pourra le suivre dans son évolution de carrière.



Chez eXo Platform, nous menons des projets de recherche consacrés à ces problématiques de long terme afin de faciliter le travail de demain.



A court et moyen terme, notre ambition est d’accélérer notre croissance sur le marché européen et nord américain, tout en aidant nos clients à réussir et à prospérer grâce à une meilleure expérience collaborateur.





Benjamin Mestrallet, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.