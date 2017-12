Bankin’ lance sa marque Bridge pour les professionnels de la finance

Grâce à Bridge, les banques et institutions financières améliorent leur connaissance client et expérience utilisateur et par conséquent leur conquête et fidélisation. L’API offre par exemple aux éditeurs de logiciels des métiers du chiffre une solution automatisée de connectivité bancaire sans mandat. Bridge permet un accès facilité et maîtrisé de la donnée, de diminuer le nombre d’erreurs, de réduire le risque et la fraude. Pour l’ensemble de ces institutions et métiers de la finance, Bridge est un élément majeur de la transformation digitale.



Outre sa fonctionnalité d’agrégation, Bridge permet l’authentification automatique des comptes bancaires. Ainsi, l’intégration de nouveaux comptes lors de l’utilisation de services financiers (tels que wallets, services de paiement...) s’effectue en quelques secondes.



Bridge s’adresse exclusivement aux professionnels. Elle agrège en quelques secondes les données financières de plus de 350 institutions financières françaises, britanniques, espagnoles ou allemandes (comptes courants professionnels et particuliers, épargne, crédits, assurance vie, PEA…). Elle standardise et identifie ces données pour les rendre parfaitement exploitables (identification des comptes et catégorisation automatique des flux dans plus de 98% des cas).



Pour ce faire, Bridge utilise la technologie de Bankin’, application de gestion d’argent leader en Europe avec plus de 2 millions d’utilisateurs particuliers et 40 000 professionnels. Eprouvés depuis 2011, les algorithmes de la technologie Bankin’ sont d’autant plus affinés et performants pour fournir des données pertinentes aux entreprises.



Bridge est disponible à partir de 499€/mois - bridgeapi.io/



A propos de Bridge

Bridge est une API (Application Programming Interface) développée par Bankin’. Elle permet d’agréger et de standardiser le traitement des données financières dans les applications professionnelles. Bridge est connecté à plus de 350 institutions financières en Europe. Bridge simplifie la connectivité bancaire et automatise l’import des données des métiers du chiffre (cabinet comptable, analyste risque, éditeurs de logiciels métiers…) et enrichit la connaissance et l’expérience client pour les entreprises de la finance (banques, fintech et institutions financières). L’API Bridge embarque la technologie Bankin’ éprouvée depuis 2011 auprès de plus de 2 millions d’utilisateurs particuliers, faisant de ses algorithmes parmi les plus performants du marché. Bridge est une API full SaaS, très simple à intégrer et qui répond aux normes de sécurité bancaire. Bankin’ est l’application leader en Europe de gestion d’argent au quotidien pour les particuliers.

bridgeapi.io/