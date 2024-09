BDO France s'offre Advance Capital et poursuit sa stratégie sur le segment mid-market

Tout juste un an après l'acquisition de June Partners, BDO France poursuit ses investissements dans le conseil et se rapproche de son objectif de devenir le leader du conseil et de l’audit sur le segment du middle market dans tous les territoires.Advance Capital, société́ de conseil indépendante créée en 2007 et basée à Lyon, Paris, Bordeaux et Aix-en-Provence et réalisant un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2023 pour 120 collaborateurs, est reconnue depuis une dizaine d’années dans l’industrie du capital investissement comme un conseil incontournable pour les transactions sur le middle market.Depuis sa création, Advance Capital accompagne les dirigeants et investisseurs en France et à l’étranger dans leurs opérations financières avant, pendant et après la transaction. Elle intervient dans les champs de la due diligence financières, du restructuring, et de l’évaluation. Le cabinet a par ailleurs développé significativement son offre de conseil en stratégie et transformation.Ce rapprochement consolide nettement la position de BDO en France et positionne le groupe en leader du conseil sur le segment small et mid market.Une intégration complète dès 2025 au sein du pôle Advisory de BDO FranceL’intégration opérationnelle d’Advance Capital au sein des équipes Advisory de BDO France est prévue dès 2025 et vise à maximiser les synergies entre les structures. Les associés d’Advance Capital seront pleinement intégrés à la gouvernance du pôle Advisory de BDO France et continueront d’assurer le pilotage et le développement des activités du futur ensemble, qui atteint aujourd’hui avec ce rapprochement les 60 millions d’euros de chiffre d’affaires pour près de 300 collaborateurs.La complémentarité des activités facilitera l’intégration des associés et des équipes d’Advance au sein du groupe BDO et permettra d’affirmer d’autant plus sa position concurrentielle sur le marché français.Cette intégration permettra également à BDO France d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans les territoires, de fidéliser davantage les clients existants et de renforcer sa marque employeur.Parallèlement, les équipes d’Advance Capital bénéficieront de la force de frappe de BDO France, en capitalisant notamment sur le portefeuille de clients en France et à l’international, et sur la diversité des expertises du groupe pour poursuivre leur développement.Les synergies entre les équipes de BDO France et celles d’Advance Capital permettront à BDO France de poursuivre son développement territorial, notamment dans la région lyonnaise, Lyon devenant à la suite de cette acquisition le deuxième marché du groupe après Paris. Le développement des synergies attendu permettra à BDO France de poursuivre l’alignement de ses offres avec sa raison d’être : l’accompagnement des entreprises au sein de tous les territoires.