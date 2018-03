Avec Le Swave, Mastercard renforce son soutien aux Fintechs en France

En janvier dernier, Mastercard annonçait son soutien au premier incubateur français conçu pour les Fintechs : Le Swave. Le 9 mars, Mastercard a partagé sa volonté de collaborer avec cet incubateur riche et innovant en participant à son inauguration. Ce mois de mars est donc le début d’une aventure où acteurs financiers, privés, publics et startupers ne font plus qu’un pour faire face aux défis de la transformation numérique qui s’opère.



Solveig Honoré Hatton, Directrice Générale de Mastercard France a partagé son engagement dans cette collaboration avec Le Swave qui s’annonce fructueuse et qui traduit la culture de partenariat inhérente à Mastercard : “Le Swave concrétise l’ancrage local de nos actions globales auprès des Fintechs, et nous sommes ravis de nous impliquer ainsi dans un projet qui vient soutenir la croissance française. Avec ce partenariat, nous pouvons travailler aux côtés d’acteurs qui partagent notre culture de l’innovation pour mieux répondre avec eux et avec nos partenaires, aux attentes des consommateurs. Nous sommes convaincus que pour bâtir de nouvelles expériences digitales d’achat fluides, rapides et sécurisées il est nécessaire de travailler tous ensemble et Le Swave et Paris&Co permettent la mise en œuvre concrète de cette innovation collective.” explique-t-elle.



Dans le domaine des paiements, l’innovation collective et partenariale permet d’imaginer les solutions qui vont soutenir la croissance économique dans le monde, favoriser l’inclusion financière et renforcer la lutte contre la pauvreté ou l’absence d’éducation. C’est dans cette logique que Mastercard s’est engagé depuis plusieurs années avec Girls4Tech son programme STEM mondial, à sensibiliser les jeunes filles aux métiers des nouvelles technologies.



Autre initiative forte en matière d’innovation, Mastercard anime un programme mondial d’accompagnement de Fintechs, Start Path, qui accueille chaque année 30 à 40 nouvelles Fintechs. C’est donc en toute logique que Mastercard a fait le choix de s’associer au Swave. Les startups qui y sont incubées reflètent parfaitement cet état d’esprit d’innovation et d’entreprise propre à Mastercard, avec des solutions innovantes, intelligentes et durables et les premières rencontres avec cinq d’entre elles sont prometteuses.



Solveig Honoré-Hatton a profité de cette inauguration pour présenter Xaalys, une des startups hébergées au Swave: “J’ai le plaisir de vous présenter une jeune et créative entrepreneure, Diana Brondel, CEO et fondatrice de Xaalys, qui propose une réponse au besoin d’éducation financière digitale des jeunes. Diana et son équipe ont imaginé une offre innovante qui organise, via des outils numériques, le dialogue parents-enfants et l’accompagnement des jeunes dans la gestion de l’argent. Je suis convaincue que cette solution rencontrera un grand succès sur le marché et contribuera également à l’inclusion financière et numérique des jeunes quelle que soit leur situation familiale et sociale.”



Mastercard, en tant que partenaire, partage avec Le Swave cette culture de l’innovation profondément ancrée dans les valeurs du groupe et qui se reflète dans sa stratégie d’accompagnement des Fintechs.



Diana Brondel, CEO et fondatrice de Xaalys, ajoute : « Je suis ravie que Mastercard ait choisi de parrainer Xaalys. Nous identifions de nombreuses adhérences entre les ambitions que nous portons avec notre projet d’éducation financière, destiné aux jeunes et les valeurs de Mastercard. L’expertise technologique de Mastercard nous permettra d’accélérer le développement de notre plate-forme d’éducation financière. »



