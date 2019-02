Avaloq Banking Suite en production chez LGT Bank Liechtenstein en Autriche

Ce déploiement vient compléter des projets similaires de LGT menés en collaboration avec Avaloq au Liechtenstein, en Suisse, à Singapour et à Hong Kong. Tous les principaux marchés stratégiques du groupe utilisent désormais le même système bancaire.



LGT est un groupe de services financiers de premier plan entièrement contrôlé par la famille princière du Liechtenstein depuis plus de 80 ans. Avec l’implémentation de l’Avaloq Banking Suite, LGT renforce son modèle de ventes et de services centré sur le client. Cette solution offre une vue complète à 360° des activités des clients, et permet une mise sur le marché beaucoup plus rapide des nouveaux produits.



La solution répond aux exigences du marché spécifique à l’Autriche, tels que la fiscalité locale, ainsi que les réglementations financières actuelles et futures. Les conseillers de la banque sont ainsi en mesure de se conformer automatiquement aux exigences réglementaires. Cette mise en production marque l’entrée d’Avaloq sur le marché autrichien. Sa solution évolutive est désormais également disponible pour les autres banques privées ainsi que pour les banques de détail.



Jürg Hunziker, CEO d’Avaloq, déclare : « Nous sommes ravis de voir LGT renforcer sa relation avec Avaloq avec la mise en oeuvre réussie de notre solution en Autriche. Lorsqu’un client développe ainsi sa relation, cela souligne la profondeur et la force de notre proposition pour aider les banques à réellement transformer leurs processus, notamment grâce à de nouvelles opportunités digitales et à des technologies de pointe. Avaloq est maintenant en mesure de soutenir les banques autrichiennes alors que le secteur cherche de plus en plus à digitaliser ses infrastructures. »



Dietmar Baumgartner, Co-CEO de LGT en Autriche, ajoute : « L’intégration de l’Autriche au système bancaire central du groupe permet de profiter de synergies et de simplifier davantage les processus internes. L’harmonisation du système bancaire facilitera également l’introduction de nouvelles applications à l’avenir. L’Autriche est un pays de juridiction clé pour LGT et nous sommes ravis d'avoir finalisé la phase de mise en oeuvre de la solution sur ce marché en pleine évolution. »



A propos d'Avaloq:

Avaloq est à la pointe de la transformation digitale et de l’industrialisation du secteur des services financiers. Sur la base de notre logiciel bancaire entièrement modulaire et intégré, nous créons des expériences digitales performantes fournies aux banques et aux gestionnaires de patrimoine par le biais d’un modèle BPaaS (Business Process as a Service) ou SaaS (Software as a Service) standard. Nos solutions apportent aux institutions financières la liberté de se concentrer sur l’innovation des canaux et des produits, le service client, la confiance des clients et la croissance, tandis qu’Avaloq assure dans les coulisses un fonctionnement sans faille. 158 banques et gestionnaires de patrimoine – avec plus de CHF 4000 milliards d’actifs gérés dans le monde entier – font confiance à Avaloq, à nos produits et à notre expérience. Nos clients sont les principales banques d’aujourd’hui et de demain.

Avaloq est le seul prestataire indépendant du secteur des services financiers qui non seulement développe, mais aussi exploite ses propres logiciels, faisant de nous un leader mondial des solutions bancaires efficaces. Pour stimuler davantage l’innovation, nous travaillons avec des clients, d’autres fintechs, des universités et des centaines de développeurs tiers d’une manière collaborative unique que nous appelons l’écosystème Avaloq.

Ayant son siège en Suisse, Avaloq compte plus de 2000 collaborateurs; trois centres de R&D à Zurich, Edimbourg et Manille; et trois centres de service en Suisse, à Singapour et en Allemagne. Nous sommes également présents dans les centres financiers et d’innovation les plus exigeants du monde, notamment à Berlin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Paris, Singapour et Sydney.

