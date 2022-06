Atlendis Labs annonce le lancement du Protocole Atlendis V1 (prêts en crypto sans collatéral) Atlendis vise à remédier à l’inefficience des prêts de capitaux dans le domaine de la DeFi – pour Finance Décentralisée – en permettant à des emprunteurs institutionnels d'obtenir des prêts en crypto-monnaie, sans collatéral et de façon transparente.

Pour les prêteurs, le rendement est aussi optimisé, même lorsque les actifs sont en instance d’emprunt.



Atlendis, le protocole de la DeFi permettant des prêts en crypto sans collatéral, a annoncé aujourd'hui le lancement de la V1 du protocole sur le réseau mainnet de Polygon, une solution complète de scaling sur Ethereum.



Il s'agit d'une étape majeure pour Atlendis (anciennement dénommée JellyFi) suite à sa levée de fonds seed d’un montant de 4,4 millions de dollars et quelques mois après le lancement de la version alpha du protocole Atlendis. Les fournisseurs de liquidités – ou LPs pour liquidity providers – peuvent maintenant déposer des crypto-actifs sur Atlendis, dans les pools de liquidité des emprunteurs de leur choix, et ainsi commencer à percevoir des intérêts. De leur côté, les emprunteurs institutionnels autorisés peuvent contracter une ligne de crédit en empruntant dans leur(s) propre(s) pool(s) de liquidité.



Le lancement d'Atlendis est mené avec les emprunteurs institutionnels DeversiFi et ZigZag, qui bénéficient d’une limite de crédit initiale fixée à 10 millions de dollars américains. D’autres emprunteurs les rejoindront prochainement. Les emprunteurs institutionnels qui seraient intéressés par des lignes de crédit revolving peuvent contacter Atlendis Labs.



« Nous sommes ravis de lancer le protocole Atlendis et de permettre ainsi de nouveaux cas d’utilisation de la DeFi grâce à des prêts en crypto sans collatéral. Notre objectif principal est d'aider les entreprises natives du secteur des crypto-monnaies à accéder à des lignes de crédit revolving pour répondre à leurs besoins récurrents de liquidités, de manière instantanée, et sans avoir à immobiliser leurs actifs en garantie. En plus de cibler des institutions réputées du Web3 qui poursuivent des stratégies neutres au marché, Atlendis accueille par ailleurs des entreprises non issues du secteur des crypto-monnaies qui souhaiteraient s'exposer aux actifs numériques », a déclaré Alexis Masseron, cofondateur et Président d'Atlendis Labs.



« Atlendis est un protocole unique qui permet à DeversiFi d'accéder à des emprunts à court terme, revolving et sous-collatéralisés pour financer ses services de “fast-withdrawal” – retrait rapide d’actifs d’une blockchain à une autre – et de “multi-chain bridges” – passerelles pour transférer des actifs entre blockchains. Nous souhaitons initialement emprunter des USDC grâce à Atlendis et diversifier nos pools de liquidités au fur et à mesure que nous déployons nos fonctionnalités inter-blockchains », a déclaré Ross Middleton, cofondateur de DeversiFi.



Atlendis Labs et le Protocole Atlendis



Fondée en 2021 par d'anciens employés de ConsenSys, Atlendis vise à remédier aux inefficacités de capital sur le marché des prêts dans la DeFi, en répondant aux besoins récurrents de liquidité et en permettant un financement sans effet de dilution. Auparavant, les emprunteurs institutionnels, y compris les dApps, protocoles et DAO, avaient dans la DeFi un nombre d’options limité pour faire face à ces besoins de liquidité, la plupart des protocoles de prêt exigeant en effet que les emprunteurs garantissent leurs prêts de manière sur-collatéralisée. Cela restreignait considérablement les cas d’utilisation des prêts dans la DeFi par rapport à la finance traditionnelle.



Caractéristiques disponibles pour les fournisseurs de liquidité



● Détermination des taux

Les pools de liquidité sont propres à chaque emprunteur et sont divisées en tranches pour chaque taux d’intérêt. Lorsqu'ils déposent des liquidités dans la pool de leur choix, les fournisseurs de liquidité choisissent le taux auquel ils souhaitent prêter en fonction de leur propre analyse de risque. Le taux d'emprunt est donc déterminé directement par le marché, sur la blockchain, et dépend des taux offerts par les prêteurs de liquidités.



● Positions non fongibles

Le dépôt de chaque fournisseur de liquidité sur le protocole Atlendis est caractérisé par une position, qui est représentée par un NFT comportant une illustration unique. Le NFT contient les détails de la position du prêteur, y compris le statut des fonds – si ils sont prêtés ou en attente de prêt – et les actifs numériques sous-jacents y sont rattachés.



● Récompenses pour les fournisseurs de liquidité

Les fournisseurs de liquidités sur le protocole Atlendis peuvent obtenir des récompenses de trois sources :

○ Les intérêts perçus au titre de prêts d’actifs aux emprunteurs, au taux choisi par le prêteur.

○ Lorsque les fonds sont en instance d’emprunt, ils sont automatiquement déposés sur Aave – le plus gros protocole de prêt sur-collatéralisé – et sont rémunérés au taux de cette plateforme.

○ Les récompenses de liquidité supplémentaires payées par l'emprunteur lorsque ses fonds ne sont pas utilisés.

Caractéristiques disponibles pour les emprunteurs



● Pools sur mesure

Les pools du protocole Atlendis sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de l'emprunteur, avec un large éventail de paramètres et de fonctionnalités spécifiques.



Avantages pour les emprunteurs



Une fois que les emprunteurs sont autorisés, le protocole Atlendis ouvre une ou plusieurs pools de liquidité spécifiques pour chaque emprunteur et chaque actif. Les emprunteurs auront un accès instantané à des prêts en crypto-monnaie sans besoin de collatéral, et à un taux propre découvert par le marché grâce à un order-book – livre de commandes – innovant développé par Atlendis. Par ailleurs, sur Atlendis les emprunteurs développent leur profil de solvabilité et leur réputation financière et facilitent à de tels services. Le montant emprunté ainsi que les intérêts des prêts en crypto-monnaie doivent être remboursés à l'échéance.



Avantages pour les prêteurs



Sur le protocole Atlendis, les fournisseurs de liquidités bénéficient de granularité dans le choix de leur investissement et perçoivent des intérêts plus élevés que sur les protocoles de prêts sur-collatéralisés. Ceux-ci ont la possibilité de prêter uniquement aux emprunteurs en qui ils ont confiance, et de choisir le taux auquel ils souhaitent prêter, en prenant en compte leur propre recherche sur l’emprunteur et assistés par l'évaluation de solvabilité effectuée par X-Margin, un partenaire d’Atlendis.



Rapports d'audit

Atlendis Labs a diligenté deux audits des Smart Contracts du protocole Atlendis, dans le cadre d’une stratégie globale et à long terme sur la sécurité du protocole. Le premier a été réalisé par Runtime Verification et le second par PeckShield.



À propos d'Atlendis

Atlendis est un protocole permettant de réaliser des prêts en crypto-monnaies sans collatéral. Les emprunteurs institutionnels peuvent obtenir des conditions de prêt souples et compétitives. Les prêts non garantis octroyés grâce au protocole Atlendis sont similaires à des lignes de crédit renouvelables, ce qui donne aux emprunteurs une véritable flexibilité pour les besoins de liquidités récurrents et à court terme. Pour les prêteurs, Atlendis permet des rendements plus élevés avec un contrôle granulaire de leur profil de risque. Les prêteurs peuvent percevoir des intérêts élevés sur le capital activement prêté et le capital non utilisé sera placé sur un protocole de liquidité d'un tiers réputé. Il n'y aura pas de capital inexploité sur Atlendis. Atlendis rend possible les emprunts et les prêts basés sur la confiance, ouvrant ainsi un large éventail de possibilités d'utilisation pour les emprunteurs.

atlendislabs.io



*La conclusion d'un contrat de prêt comporte des risques. Pour plus d'informations, veuillez consulter les conditions d'utilisation d'Atlendis.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











