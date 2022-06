Associate Debt Advisory - Paris

Sous la supervision directe du Director Debt Advisory et des Partners, vous avez envie d'intervenir sur les missions suivantes :- Réaliser et superviser de l'exécution des mandats depuis la définition du process, la rédaction de la documentation marketing jusqu'aux phases de négociation et d’exécution :. Structuration du financement. Structuration de modèles financiers. Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation. Construction, analyse et présentation des états financiers et de business plan. Gestion des échanges avec les partenaires financiers potentiels et participation aux négociations. Coordination de l’ensemble des process de financement- Animer le développement commercial :. Participation à l'origination des missions, notamment auprès de clients en France et à l'international. Elaboration de pitchs en collaboration avec l’équipe M&A, le réseau et les autres branches de Deal Advisory. Participation aux rendez-vous de prospection et de pitch- Faire monter en expertises et encadrer des analystes et stagiaires- Participer à la vie interne de la structure Debt Advisory en fort développementVous êtes titulaire d’un diplôme d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire.Vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 2 ans d’expérience en Debt Advisory / Banque CIB / Fonds de dette dans une équipe Acquisition finance, LBO, Debt advisory, Private debt.Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :• Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes• Qualités d’analyse et de synthèse• Qualités de communication écrites et orales• Esprit d’équipe et d’initiative (pro-activité)• Bonne maitrise de l’anglais.Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client.