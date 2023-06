Accueil Envoyer Imprimer Partager Allen & Overy s'installe dans les ex-locaux d'Europe 1 Allen & Overy franchit une nouvelle étape de son développement en France et s’installe dans de nouveaux locaux à Paris. Ce projet de déménagement, porté sous la mandature du Managing Partner Hervé Ekué, renouvelée en mai dernier pour 4 ans, vient soutenir la croissance du cabinet, dont le chiffre d’affaires enregistre une nouvelle hausse et atteint les 118 millions d’euros (pour l’exercice du 1er mai 2022 au 30 avril 2023). Avec environ 590 associés dans le monde, dont 39 en France, Allen & Overy, acteur historique du droit des affaires, poursuit le déploiement de son expertise juridique full-services, en France tout comme en Europe et dans le reste du monde.

Rappelons qu'Allen & Overy a annoncé sa fusion avec le cabinet americain Shearman & Sterling fin mai. Le bâtiment situé au 32 rue François 1er , ancien siège de la radio Europe 1, s'appelle désormais Renaissance.





Le déménagement s’inscrit, par ailleurs, dans la volonté du cabinet de participer à l’accélération de la modernisation des métiers du droit, qui se concrétise notamment au sein du cabinet par l’utilisation de nouveaux services technologiques de pointe. Depuis de nombreuses années, Allen & Overy se positionne comme acteur majeur de l’innovation dans le monde du droit, fortement impliqué dans l’écosystème LegalTech mondial, notamment via son incubateur mondial Fuse, mais aussi en France, porté par l’arrivée d’une Digital Manager à Paris en septembre 2022, Eleïssa Karaj. Au cœur de cette stratégie, Allen & Overy a franchi un cap inédit en février 2023 avec le déploiement au sein de ses différentes activités au niveau mondial, de Harvey, plateforme d'intelligence artificielle basée sur une version issue des derniers modèles d'OpenAI et dédiée aux services juridiques.



Allen & Overy fait également de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité des chances et l’inclusion un axe stratégique de son développement. Le comité People & Diversity et l’équipe RH ont conçu des programmes innovants pour favoriser l’accès des étudiants aux métiers du droit, quels que soient leur origine, leur situation ou leur parcours : "Premiers Pas" pour les étudiants de banlieue parisienne et de régions, "Légal à Egal" pour les étudiants en situation de handicap et la Bourse "Egalité des Chances" avec Sciences Po, qui récompense et soutient un étudiant engagé pour la diversité et l’inclusion. Le cabinet valorise en outre l’évolution et la progression de ses collaborateurs grâce à une politique volontaire de promotion interne, tout en continuant à attirer les talents extérieurs pour compléter ses expertises.



Hervé Ekué, Managing Partner d’Allen & Overy à Paris, déclare : « L’ensemble du cabinet est ravi d’intégrer ces nouveaux locaux modernes et conçus dans le cadre d’une démarche environnementale exigeante. En cohérence avec notre volonté d’être à la pointe des mutations de nos sociétés et de l’innovation dans le monde du droit, ces bureaux reflètent l’évolution de nos pratiques. Au sein d’un écrin unique, proche de nos clients et conforme aux nouveaux usages des collaborateurs, ils offrent des lieux adaptés aux évolutions des modes de travail et favorisent les synergies entre les équipes. »



À propos d’Allen & Overy

Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires d’environ 5 800 personnes, répartis dans plus de 40 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 150 avocats dont 39 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : fusions & acquisitions, banque et finance, marchés de capitaux internationaux, contentieux, arbitrage international, propriété intellectuelle, restructuring, fiscalité, droit public et droit de l’environnement, droit social, droit de la concurrence et droit européen, droit immobilier, innovation et digital.

