Allen & Overy conseille CM-CIC Private Debt sur le financement unitranche de l’acquisition du groupe Brassart par Quilvest Private Equity

Fort de plusieurs établissements privés d’enseignement supérieur implantés à Bordeaux, Nantes, Tours, Caen et Paris, le groupe Brassart forme depuis près de 70 ans ses étudiants aux métiers techniques et artistiques de l’audiovisuel : design graphique et digital, publicité, conception 3D, cinéma et bande-dessinée.



L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean Christophe David (Associé) et Thomas Roy (Collaborateur Senior), accompagnés d’Elizabeth Amzallag (Juriste) et Mylinh Pham.



Quilvest Private Equity et Concorde Education étaient conseillés par Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard et Julien Leris), Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, Séverine Bravard et Leslie d’Alascio) et Ngo Jung & Partners (Aménis Bererhi, Marion Ngo et Marwa Hajjar).



