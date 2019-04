Alfonso Lopez de Castro Président de Financia Business School

Alfonso Lopez de Castro bonjour, vous êtes Président de Financia Business School et Directeur du Corporate à la Financière d'Uzès. Présentez-nous Financia Business School.



Traditionnellement, la formation à la Haute Finance est une spécialisation au terme d’études de management, d’économie ou de mathématiques. Chez Financia, des professionnels de la finance ont souhaité décliner leur vision, différente des stéréotypes classiques en créant une véritable Business School entièrement dédiée à la Finance. Dès sa première année, l’école s’attèle à la compréhension et à l’approfondissement des techniques financières et de leur environnement. Les formations sont suivies exclusivement en alternance, elles vont du Bachelor jusqu’au MBA2 en passant par le MBA1. La progression rapide de Financia Business School se corrèle à 3 points fondamentaux :



Premièrement, le corps professoral. On y découvre des professeurs de talent, dont la renommée est recherchée par les étudiants à l’image de celle de Christina de Boissieu, Alain Pietrancosta ou encore Bernard Roman.



Deuxièmement, le poste à valeur ajoutée exercé par l’étudiant. L’école participe activement à la recherche d’alternance au profit des étudiants et nous pensons que l’obtention d’un diplôme doit se coupler avec une expérience reconnue par le monde du travail. Les étudiants de Financia Business School ont ainsi la possibilité de gagner en connaissances professionnelles, de percevoir un salaire, le tout en bénéficiant de la gratuité des frais de scolarité. Nos étudiants effectuent leur alternance dans des emplois très recherchés comme en témoigne nos alumnis qui se retrouvent dans les plus grandes banques et fonds d’investissement.



Troisièmement, les diplômes que décerne Financia Business School. Nous avons fait en sorte de cibler les secteurs les plus recherchés par les entreprises. À cela s’ajoute le fait que les étudiant obtiennent un double-diplôme à la fin de leur études, un diplôme Financia, et un titre RNCP reconnu par l’État donnant droit au grade de master.



Votre école est-elle orientée vers la crypto-finance ? Pourquoi ?



Valeur ajoutée ou véritable révolution, nous sommes convaincu que la Blockchain est en train de changer l’économie et le secteur financier. Le Bitcoin et les crypto-actifs bouleversent les transactions financières, l’univers de la gestion active, les levées de fonds et plus généralement les règles de gouvernance. C’est ce qui explique pourquoi Financia Business School a mis en place des cours relatifs à la Blockchain depuis 2016. Nous souhaitons poser notre pierre à ce nouvel édifice afin de former les professionnels de demain. Nous saluons la position du régulateur et celle du législateur qui tend à encourager l’écosystème français afin de promouvoir le secteur de la Blockchain. Après avoir été la première école à accepter la réservation de l’inscription en Bitcoin, nous sommes heureux de lancer à la rentrée prochaine le MBA2 BLOCKCHAIN, DATA ET INNOVATION. Des acteurs incontournables de l’écosystème français travailleront ainsi à la transmission de leur connaissances et à la pérennisation de la position française dans cette révolution technologique.



Comment voyez-vous la finance de demain ?



La finance de demain est en cours de digitalisation, à l’image des néo banques qui remplacent au fur et à mesure les banques traditionnelles. La Blockchain et les autres nouvelles technologies telles que Holochain vont rendre les transactions beaucoup plus rapides tout en supprimant des tiers de confiance habituels. Il est certain que le monopole bancaire va évoluer, avec en premier lieu le rôle des dépositaires chargés des ouvertures de compte, de même que le pouvoir des banques centrales chargées du contrôle de la masse monétaire. S’il est interdit de créer une monnaie concurrente en droit communautaire, il est paradoxalement possible de créer un token qui revêt les même critères tout en bénéficiant d’avantages le rendant plus compétitif face à une monnaie fiduciaire. La finance devrait donc évoluer vers la digitalisation en tendant vers plus de décentralisation.



Si les cas d’usage de token se généralisent, ces derniers pourraient alors se substituer aux monnaies classiques et tendre à terme vers un modèle décentralisé en raison du jeu de la concurrence et de l’avantage comparatif que revêtirait chaque token. En langage politique, nous serions témoins d’un mariage entre capitalisme via un marché en concurrence pure et parfaite et communisme via un partage du pouvoir et des richesses optimisées.