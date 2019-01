Alantra conseille le Groupe Label pour l’ouverture de son capital à IDI

Cette opération permet au Groupe Label de se doter des moyens financiers destinés à accompagner sa forte croissance (+32% en moyenne sur les 3 dernières années) à la fois sur le digital ainsi que sur la constitution d’un réseau national de show-rooms.



Fondé en 2010, le Groupe Label est devenu en quelques années, un acteur incontournable sur le marché français du e-commerce. Son site phare, labelhabitation.com, se positionne aujourd’hui parmi les 40 premiers sites marchands de l’Hexagone. Fort de ce succès, plusieurs sites de niche sont ensuite développés : motorisationplus.com, radiateurplus.com, telecommandeonline.com ou encore coffrefortplus.com et poeleaboismaison.com. En 2018, Groupe Label a réalisé un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros, exploite 7 sites marchands et emploie 122 ETPs.



IDI et Groupe Label ont pour objectif commun de doubler le nombre de points de vente et d’atteindre dans les trois ans un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.



Alantra est intervenu sur cette opération en tant que Conseil M&A.



Alantra : Franck Portais, Antoine Telle, Paul Pluchet



Conseils vendeur Group Label / Mister Menuiserie :

Juridique : MCDERMOTT WILL & EMERY (Diana Hund, Marie-Muriel Barthelet, Charline Boulenger)

Vendor due diligence : NEXT! Financial Advisors (Hervé Krissi, Eric Chan)



À propos d’Alantra

ALANTRA est un groupe financier international offrant des services de banque d’affaires et de gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à haute valeur-ajoutée à destination du mid-market. Le groupe est présent, avec des bureaux en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, et en Asie via 28 bureaux dans 21 pays.

L’activité banque d’affaires emploie plus de 330 professionnels, qui apportent un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marché.

L’activité gestion d’actifs comprend une équipe de 80 professionnels avec 4,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le private equity, les fonds de gestion active, la dette, l’immobilier et la gestion de fortune.