Alantra conseille Gilde Buy Out Partners dans la cession du groupe Riri à Chequers Capital

Fondée il y a 80 ans et basée à Mendrisio en Suisse, le groupe Riri est un des leaders internationaux des boutons et fermetures éclair de luxe. Grâce à ses sites de production situés au siège à Mendrisio, mais aussi en Italie dans les villes de Padova, Tirano et Palazzolo Sull’Oglio, Riri offre des produits intégrés et des solutions sur mesure à sa clientèle de longue date, composée de créateurs de mode internationaux.

Ayant déjà mené et conseillé l’acquisition de Riri par Gilde en 2014 aux côtés de l’équipe managériale, Alantra est à nouveau intervenu en tant que conseil auprès des actionnaires actuels et a mené une enchère internationale impliquant à la fois des entreprises stratégiques et des sociétés de capital-investissement. Les équipes de Francfort et Milan ont mené le processus de vente avec le support de ses autres bureaux internationaux pour identifier des acquéreurs.



« Riri a vraiment été un investissement fructueux pour les fonds conseillés par Gilde et sa vente signe la troisième opération de Gilde conseillée par Alantra au cours des cinq dernières années, après le désinvestissement d’Hofmann Menü et l'acquisition de Riri quatre ans plus tôt. Alantra a mené un process bien structuré, combiné à une excellente connaissance du marché du financement, pour un résultat remarquable. Nous avons été impressionnés par leur profonde connaissance de l’industrie, leur équipe transfrontalière et l’engagement des personnes impliquées tout au long de cette opération », a déclaré Rogier Engelsma, Partner chez Gilde.



« Nous avons beaucoup apprécié travailler à nouveau avec les équipes d’Alantra. Nous échangions depuis 2014 sur le futur de la société. J’ai été impressionné par leur grande compréhension de notre métier et par l’engagement dont leur équipe internationale a fait preuve tout le long du processus », a déclaré Renato Usoni, CEO de Riri.



Lorenzo Astolfi a ajouté : « Travailler en collaboration avec Renato, ses collègues et l’équipe de Gilde pendant plus de quatre ans nous a permis de développer ensemble l’histoire de Riri, pas seulement juste avant le processus de vente mais sur une plus longue période. Comprendre les business drivers de Riri et ses dynamiques de marché a été déterminant dans la rapidité d’exécution de cette opération et dans l’accompagnement du management pendant la période de due diligence ».



ALANTRA est un groupe financier international offrant des services de banque d’affaires et de gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à haute valeur-ajoutée à destination du mid-market. Le groupe est présent, avec des bureaux en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, et en Asie via 28 bureaux dans 21 pays.

L’activité banque d’affaires emploie plus de 330 professionnels, qui apportent un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marché.

L’activité gestion d’actifs comprend une équipe de 80 professionnels avec 4,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le private equity, les fonds de gestion active, la dette, l’immobilier et la gestion de fortune.