Agenda | La conférence Tech Internationale ICT Spring est de retour au Luxembourg les 29 et 30 Juin Les 29 et 30 juin prochains, plus de 5000 professionnels (springers) sont attendus lors de la nouvelle édition d'ICT Spring, la plus grande conférence Tech Grande Région, se tenant au Luxembourg où l'innovation fait la différence. Organisé depuis 2010, l'événement se tiendra à Luxexpo The Box et accueillera dans son espace d'exposition plus d'une centaine d'entreprises, dont les plus grandes du secteur Tech. Les organisateurs annoncent aujourd'hui les différents thèmes qui seront abordés sur scène ainsi que les premiers intervenants confirmés pour ce qui promet d'être, une nouvelle fois, un rendez-vous à ne pas manquer !

« Time for Change » est le thème de cette année et sera le fil conducteur d’une édition où le monde professionnel, la culture d’entreprise et le quotidien sont toujours plus impactés par le digital et les nouvelles technologies. Un futur aussi empreint d’un développement qui se veut plus responsable, durable et inclusif.



Cette année, le programme mettra donc en avant les plus grands défis auxquels font face les entreprises. Il présentera les technologies à l’origine d’une transformation stimulante mais nécessaire afin de répondre aux enjeux de résilience, de performance et de durabilité.



L’événement accueillera un salon d’exposition incluant la venue de délégations internationales, des entreprises à la pointe de la technologie, des entrepreneurs innovants. Les visiteurs auront l’occasion d’échanger à plusieurs moments clés des deux jours et pourront se connecter - en amont de l’événement - au travers d’une application dédiée. Les exposants mèneront des démos produits en parallèle des conférences et plusieurs événements se tiendront en parallèle du salon incluant une compétition pour les startups exposantes (Mastermind Challenge) et l’after-party le premier soir de l’événement (29 juin).



Le salon d’exposition ICT Spring

Le salon d’exposition invitera les Springers à (re)découvrir plus d’une centaine d’entreprises, des FinTech, des VCs mais aussi des start-ups. Parmi les exposants confirmés: Amazon, Google, Wedos, PwC,



LuxConnect, LuxProvide, My Swiss Keeper, Deel, EY, Luxinnovation, l’Université de Luxembourg, Telindus, Telkea, l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg.



Ainsi que des délégations internationales: la République Tchèque, le Canada, le Kosovo, le Sri Lanka, l’Allemagne, la Pologne, l’Italie, la Corée du Sud, la Roumanie et la France. L'espace d’exposition sera divisé en quatre zones:



● The Protector présentant des entreprises œuvrant pour la protection des systèmes et offrant un cadre plus sécurisé et résilient pour la société. Une zone présentée en collaboration avec la Luxembourg House of Cybersecurity.



● The Adventurer, pour celles qui adoptent et prennent à bras le corps la révolution numérique afin de proposer une économie reposant sur le digital et le développement de l’automatisation, de l’exploitation des données.



● The Visionary, pour les entreprises explorant le plein potentiel de l’innovation, en créant un lien entre l’humain et la performance, rendue possible, augmentée, par la technologie.



● The Advocate, pour la construction d’un futur responsable guidé par des initiatives durables, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies utilisées pour le bien commun. Une zone présentée en collaboration avec Google.



Les exposants proposeront aux visiteurs de s’immerger dans les nouvelles technologies et initiatives, qui redéfinissent les contours de l’industrie, en mêlant expérientiel et démos sur leurs stands.



Le Mastermind Challenge sera organisé pour les start-ups exposantes afin de faciliter des rencontres privilégiées avec des investisseurs, leur offrant l’opportunité de présenter en exclusivité leur solution. Les entrepreneurs sélectionnés se verront offrir un temps de parole sur la scène principale le deuxième jour, et une visibilité unique au travers de partenaires média. Tidal Impact, Expon Capital, Middlegame Ventures, NRW Venture, LPEA et LBAN feront notamment partie de cette expérience.



Deux jours de conférences enrichissantes au Luxembourg



ICT Spring est une fantastique opportunité de partager l’expertise de plus de 150 orateurs internationaux, dont des dirigeants d’entreprises, des conférenciers TEDx, des chercheurs, des experts en technologie.



L’événement offre l’opportunité aux participants d’approfondir leurs connaissances liées à l’intelligence artificielle, de comprendre l’impact des technologies financières en constante évolution, d’exploiter le potentiel des dernières innovations, d'anticiper les cybermenaces, de favoriser une meilleure expérience



client, de percer les secrets du Web3 et des crypto monnaies, ainsi qu’explorer de nouvelles technologies liées au secteur de la santé.



Tous ces sujets d’actualité seront abordés sur les deux scènes principales de l'événement. Parmi les intervenants confirmés : le cyber hacker de renommée mondiale Bryan Seely, Florence Verzelen (Dassault Systèmes), Caroline Le Masne (Vivendi), le rédacteur en chef de TechCrunch Mike Butcher, Pascal Steichen (European Cybersecurity Competence Centre), Bea Longworth (NVIDIA), Jérémie Rosselli (N26), Sara Berujon (JP Morgan), Mikela Lecce (Microsoft, Women for Security), Emmanuel Moyrand (META France), Aurore Géraud (L’Atelier BNP Paribas), Vladimir Vulic (TEDx Speaker), Olivier Madden (Google).



Créer de nouvelles opportunités de networking



En marge de l'application de l'événement, qui favorisera la mise en relation ciblée entre décideurs, des rencontres organisées seront proposées grâce au programme de matchmaking mis en place par Enterprise Europe Network et la Chambre de commerce de Luxembourg.



L’événement incluera également un TV Show présenté par la journaliste Lisa Burke, où les les décideurs reconnus de l’industrie ainsi que des représentants officiels reviendront sur leur actualité et traiteront de sujets ciblés.



Aussi, et pour la première fois sur le salon, un “Beer Summit” sera organisé pour mettre en avant les (micro)brasseurs de la Grande Région et offrir un cadre convivial d’échanges.



La première journée se terminera par la très attendue after-party qui réunira les professionnels de la Grande Région et de l’international pour une soirée festive.



Enfin, un programme dédié est organisé pour des étudiants spécialisés et suivant une formation poussée en technologie/cybersécurité pour les mettre en relation avec les sociétés en quête de leurs prochains talents.



ICT Spring sera sans aucun doute le rendez-vous à ne pas manquer les 29 et 30 juin prochains, inscrivez-vous dès maintenant : www.ictspring.com



À propos d’ICT Spring

ICT Spring est devenu l’événement incontournable du Luxembourg, et l’une des plus grandes conférences tech européennes. Organisé par l’agence Farvest, cet événement regroupe un large éventail de professionnels autour des grands enjeux liés à la technologie et l’innovation.



À propos des organisateurs

Farvest est devenu le partenaire unique des entreprises et des institutions qui souhaitent promouvoir le Luxembourg en tant que tremplin vers l'Europe et lieu idéal pour l'implantation d'une entreprise. L'agence contribue à soutenir ces organisations grâce à son solide et vaste réseau d'experts, de leaders de l'industrie et de compétences attestées pour donner vie à des projets significatifs à court et à long terme.



En tant que multispécialiste B2B, Farvest aide ses clients à atteindre leurs objectifs, qu'il s'agisse d'augmenter leur portée, de revoir le positionnement de leur marque, d'améliorer leur stratégie de communication, de concevoir des supports de communication exceptionnels ou d'accroître la performance d'un site web.

Plus d’informations sur www.farvest.com



Société Générale et Lemonway s'associent.

Société Générale et Lemonway s'associent.

Société Générale, l’un des groupes bancaires européens majeurs, et Lemonway, établissement de paiement pan-européen agréé par l’ACPR, signent un partenariat commercial pour fournir des services de paiement aux grandes entreprises d’Europe de l’Ouest qui lancent leurs marketplaces B2B. Ces deux acteurs clés aux approches complémentaires s’engagent pour servir un marché en pleine expansion dont les besoins sont encore peu couverts.



Société Générale et Lemonway s'associent.

De nombreuses entreprises accélèrent leur transformation digitale, devenue vitale pour satisfaire leurs clients et assurer la croissance de leurs revenus B2B. Dans ce contexte, le lancement de marketplaces B2B permet d’améliorer l’expérience paiement, soutenir l’internationalisation, créer de la valeur et optimiser les processus de commercialisation et de distribution de la chaine e-commerce.



Société Générale continue de soutenir ses clients dans leur transformation digitale en s’associant à Lemonway. En tant qu’expert de son secteur, Lemonway propose une solution modulaire et clé en main pour leurs marketplaces B2B. Elle englobe des solutions de paiement ainsi que d’autres services stratégiques, tels que la vérification d’identité et l’ouverture de comptes de paiement, la ventilation et le pilotage des flux pour les bénéficiaires. Ainsi, les opérateurs de marketplaces B2B pourront gérer des flux de transactions complexes, en conformité avec les plus hauts standards réglementaires. La mise en œuvre technique de ce partenariat sera effective prochainement, dans huit pays européens (France, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et Allemagne).



Ce partenariat innovant s’appuie sur l’expertise métier de Lemonway en matière de paiement pour compte de tiers, associée à la robustesse et à la sécurité des services de Société Générale en matière de cash management.



Partenaire bancaire de confiance pour la croissance de ses clients corporate, Société Générale complète ainsi ses solutions dans le domaine du e-commerce, à travers notamment des investissements ou des partenariats actifs. De son côté, Lemonway consolide son positionnement auprès des grandes entreprises en Europe de l’Ouest.



« Société Générale est fière d’annoncer ce partenariat commercial avec Lemonway, dont l’expertise et l’approche sur-mesure correspondent parfaitement à notre ADN. Ce partenariat nous permet d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale en leur proposant des solutions de paiement toujours plus complètes et innovantes, en adéquation avec les besoins spécifiques des grandes entreprises pour leurs marketplaces B2B. Il illustre la démarche, déployée de longue date par Société Générale, de coopération avec les fintechs pour innover au service de nos clients. » - Alexandre Maymat, Directeur de Global Transaction and Payment Services chez Société Générale



« Lemonway est fier de s’associer à une banque d’envergure internationale telle que Société Générale. Son approche servicielle grand compte combinée à notre expertise de paiement pour compte de tiers répond précisément aux attentes de ce marché en forte croissance. Ensemble nous offrons aux marketplaces B2B une expérience paiement sécurisée et conforme qui permet à nos clients d’accélérer leur développement. » - Antoine Orsini, Chief Executive Officer chez Lemonway



À propos de Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

▪ la Banque de détail en France avec la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.



Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.



À propos de Lemonway

Lemonway est un Établissement de Paiement pan-européen qui propose une solution dédiée aux marketplaces B2B, B2C, C2C et aux plateformes de finance alternative à la recherche d’un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte de tiers dans un cadre sécurisé et réglementé (KYC, lutte antifraude). 400 places de marchés font confiance à Lemonway incluant 200 plateformes de finance alternative. Depuis l’obtention de son agrément en Société anonyme au capital de 1 010 261 206,25 EUR – 552 120 222 RCS Paris 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris décembre 2012, la FinTech a ouvert 8 millions de e-wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé €50m auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund. Régulée par l’ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 30 pays,

Lemonway est basée à Paris, Madrid, Milan, Hambourg et emploie plus de 120 personnes de 21 nationalités différentes.



