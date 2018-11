AVALOQ remporte le Prix dans la catégorie «BLOCKCHAIN» du salon Banque & Innovation 2018, pour sa solution d’investissement pour cryptomonnaies

Après délibération d’un jury constitué de professionnels et d’experts de l’univers de la Banque et des technologies innovantes, Avaloq a reçu le Prix dans la catégorie « BLOCKCHAIN » dans le cadre du salon Banque & Innovation 2018, pour sa solution d’investissement pour cryptomonnaies intégrée à sa plateforme Saas/BPaas. Cette toute dernière nouveauté permet de vendre, transférer des crypto monnaies – en toute sécurité - et d’agréger des crypto positions avec tous les autres actifs de placement.



Cette solution intègre la technologie de stockage de clés privées proposée par Metaco*, qui offre la sécurité de « type militaire »requise. Ces clés nécessaires à l’utilisation de ces crypto monnaies par les clients restent stockées de manière sécurisée à l’intérieur d’un module hardware qui signe les transactions avec les clés privées.



« Ce prix confirme notre vision sur la blockchain » indique d’emblée Philippe Meyer, Responsable Innovation Produits, qui est intervenu lors de la conférence sur le thème de « l’intégration de crypto-monnaies : vers la convergence de deux mondes ». « C’est là le coeur de notre nouvelle solution : faire converger le monde de la finance traditionnelle avec celui des crypto monnaies tout en assurant le niveau de sécurité maximal » indique Thomas Beck, Chief Technology Officer chez Avaloq.



*Metaco est un spécialiste suisse de la blockchain et de la crypto-monnaie dont Avaloq détient une participation de 10 %.



A propos d’Avaloq: essential for banking

Avaloq est à la pointe de la transformation digitale et de l’industrialisation du secteur des services financiers. Sur la base de notre logiciel bancaire entièrement modulaire et intégré, nous créons des expériences digitales performantes fournies aux banques et aux gestionnaires de patrimoine par le biais d’un modèle BPaaS (Business Process as a Service) ou SaaS (Software as a Service) standard. Nos solutions apportent aux institutions financières la liberté de se concentrer sur l’innovation des canaux et des produits, le service client, la confiance des clients et la croissance, tandis qu’Avaloq assure dans les coulisses un fonctionnement sans faille. 158 banques et gestionnaires de patrimoine – avec plus de CHF 4000 milliards d’actifs gérés dans le monde entier – font confiance à Avaloq, à nos produits et à notre expérience. Nos clients sont les principales banques d’aujourd’hui et de demain. Avaloq est le seul prestataire indépendant du secteur des services financiers qui non seulement développe, mais aussi exploite ses propres logiciels, faisant de nous un leader mondial des solutions bancaires efficaces. Pour stimuler davantage l’innovation, nous travaillons avec des clients, d’autres fintechs, des universités et des centaines de développeurs tiers d’une manière collaborative unique que nous appelons l’écosystème Avaloq.

Ayant son siège en Suisse, Avaloq compte plus de 2000 collaborateurs; trois centres de R&D à Zurich, Edimbourg et Manille; et quatre centres de service en Suisse, à Singapour et en Allemagne. Nous sommes également présents dans les centres financiers et d’innovation les plus exigeants du monde, notamment à Berlin, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Paris, Singapour et Sydney.

avaloq.com