AMPLEGEST annonce une prise de participation stratégique dans OCTO Asset Management à hauteur de 65%

Ce rapprochement permettra aux deux entreprises d’unir leurs forces et de mettre en commun leurs moyens humains, financiers et de gestion. L’idée étant d’accélérer leur développement et d’élargir leurs gammes de services auprès des clients professionnels et particuliers, en France et à l’étranger.



Matthieu Bailly, Fondateur Directeur Général d’OCTO Asset Management et le Groupe OCTO conserveront 35% du capital d’OCTO Asset Management. Matthieu Bailly et son équipe resteront aux commandes de la gestion des fonds qui ont fait le succès de la société depuis 2011 tandis que le Groupe OCTO poursuivra de son côté le développement de son activité d’intermédiation.



Les deux sociétés de gestion engagent dès à présent les travaux de mise en oeuvre des synergies opérationnelles et commerciales suite à cette prise de participation stratégique.



Arnaud de Langautier, Président d’AMPLEGEST, commente : « Nous sommes très contents de cette association avec Mathieu Bailly que nous connaissons depuis longtemps. Sa bonne réputation, l’image excellente du Groupe OCTO, société entrepreneuriale comme nous et la qualité du travail réalisé depuis 7 ans, nous ont décidés à leur proposer cette association. Elle vient parfaitement compléter notre offre commerciale, en nous apportant une gamme de quatre fonds et des offres de mandats dédiés sur une expertise taux qui nous manquait pour servir aussi bien notre gestion privée que nos distributeurs, clients institutionnels et entreprises commerciales ».



Matthieu Bailly, Fondateur Directeur Général d’OCTO Asset Management, explique que cette opération permet à OCTO Asset Management de passer un nouveau cap : « Après la phase de lancement d’OCTO Asset Management en 2011 puis l’élaboration progressive d’un track-record pendant 7 ans essentiellement auprès des investisseurs professionnels, nous voulions nous aussi accélérer notre développement, nous donner les moyens d’investir plus et offrir à l’entreprise une infrastructure répondant parfaitement aux standards croissants de la clientèle institutionnelle. Avec AMPLEGEST, nous trouvons le bon partenaire pour réaliser cette ambition et surtout nous partageons la même vision stratégique sur les métiers. Nous les rejoignons donc avec beaucoup de satisfaction et d’enthousiasme ».



A propos d'AMPLEGEST

Créée en 2007, Amplegest est une société de gestion indépendante exerçant trois métiers pour une clientèle institutionnelle et privée :

• La gestion privée

• La gestion d’actifs

• Le Family Office

AMPLEGEST gère 1,4 milliard d’encours (en simple comptage) pour le compte de ses clients privés et Institutionnels au 1er Octobre 2018. AMPLEGEST est majoritairement détenue par son équipe dirigeante, composée de professionnels reconnus, aux côtés d’ALLINVEST.



A propos d'OCTO ASSET MANAGEMENT

Créée en 2011, OCTO Asset Management est une société de gestion indépendante dont l’activité exclusive est la gestion de fonds obligataires. OCTO Asset Management propose des solutions de gestion obligataire à valeur ajoutée et des outils innovants, s'appuyant sur les deux piliers de l’entreprise depuis sa création : indépendance et spécialisation.

OCTO Asset Management gère 180 millions d’euros pour des clients institutionnels et des sociétés de gestion dans le cadre de fonds et de mandats dédiés au 1er octobre 2018.

OCTO Asset Management est détenue par son équipe dirigeante aux côtés d’OCTO Groupe.