Apiday : une série A à 10 Millions d'Euros pour déployer la solution de reporting ESG

Apiday s'auréole d'une série A. La startup a annoncé une levée de fonds de 10 millions d'euros, leadée par Daphni avec la participation de AENU, SWEN Capital, Galion.exe et l'appui de ses deux investisseurs historiques Speedinvest et

Revent, présents lors de sa première levée de fonds de 4,5M€ en 2021.

Objectif : devenir l'interlocuteur clef des fonds de private equity et des ETI via sa solution à la fois logicielle et humaine.

L'histoire d'Apiday commence fin 2021 lorsque Charles Moury issu du monde du private equity et Charles Moury, serial entrepreneur se rejoignent sur la même idée.

" Avec le recul des années, et en m'appuyant sur l'exemple de la cession de ma startup LeCab en 2016 (à Keolis, filiale de la SNCF), je me suis rendu compte que nous aurions proposé beaucoup plus de valeur à notre entreprise si nous y avions inclus l'ensemble des données extra-financières. Par ailleurs, il n'existait jusqu'alors aucun outils logiciels réellement adaptés pour collecter et traiter ces données. Dans le même temps, la réglementation allait pousser les entreprises et les acteurs de la finance à se conformer en la matière. C'est ainsi qu'avec Charles nous avons conçu Apiday. " relate Edouard Audi, co-fondateur et président d'Apiday.



Et grâce aux nouvelles réglementations en vigueur ou sur le point de l'être - SLDR pour le private equity et CSRD côté corporate - l'entreprise a réussi à séduire rapidement. Elle revendique déjà une centaine de fonds de capital risque adressant 2000 entreprises en qualité de clients indirects. " Certaines de ces entreprises deviennent nos clients en direct et c'est d'ailleurs ce que nous allons, entre autres, développer : l'offre corporate n'est sortie qu'au mois de mars et à ce jour nous avons une dizaine de clients."



Apiday propose donc aujourd'hui un outil de reporting intuitif comprenant des briques d'IA qui accompagnant les fonds de l'étape des due-diligences à la sortie.

"Nous proposons une cartographie des points faibles et des points forts. Surtout, nous essayons de redonner de la valeur participation par participation. (...) En plus de la partie "logicielle", nous sommes en capacité de proposer un accompagnement "humain" sur-mesure."

Autre point fort de la solution Apiday ? Sa présence à l'international. Bien que n'ayant que trois ans d'existence, l'entreprise revendique une présence dans 23 pays. " Nous réfléchissons actuellement à avoir des bureaux en Allemagne et au Royaume-Uni."

En attendant ce déploiement en Europe pour atteindre la position enviée de solution de référence, Apiday va profiter de cette nouvelle injection de capital pour accélérer l'intégration de l'IA dans l’outil et le recrutement d’experts ESG supplémentaires. Ses effectifs devraient croître de 40 à 70 collaborateurs dans les douze prochains mois.

L’entreprise a également commencé à nouer des partenariats avec divers cabinets conseils ESG à travers l’Europe afin d’accélérer son développement.

Anne-Laure Allain