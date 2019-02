89% des directions financières n’ont pas encore adopté l’Intelligence Artificielle

Les directions financières n’ont pas les compétences digitales nécessaires pour maîtriser les dernières avancées de l’intelligence artificielle (IA), ce qui pénalise la croissance du chiffre d’affaires de leur entreprise, selon une nouvelle étude publiée par l’Association Internationale des Comptables Professionnels Agréés (« l’Association ») et Oracle (NYSE : ORCL). Réalisée auprès de plus de 700 responsables financiers à travers le monde, cette enquête montre que malgré l’existence d’une corrélation évidente entre le déploiement de l’IA et la croissance du chiffre d’affaires, 89% des entreprises n’ont pas encore déployé l’IA dans leur fonction financière et seulement 10% des équipes financières pensent avoir les compétences nécessaires pour accompagner les ambitions digitales de leur entreprise.



Intitulé “Portrait-robot des leaders de la finance digitale à l’heure de l’avènement de la finance agile”, ce rapport souligne que 46% des responsables financiers maîtrisant la technologie connaissent une croissance positive de leur chiffre d’affaires, contre seulement 29% pour ceux qui ne sont pas familiers de la technologie. De plus, les entreprises dont le chiffre d’affaires se développe sont plus nombreuses à déployer de l’IA que celles dont les revenus stagnent ou diminuent. Pour autant, seulement 11% des responsables financiers interrogés ont mis en œuvre de l’IA au sein de la fonction financière, et 90% affirment que leur équipe financière n’a pas les compétences nécessaires pour accompagner la transformation digitale de l’entreprise.



“Pour moi, l’automatisation robotique des processus, les analyses avancées et l’apprentissage automatique constituent les trois piliers d’un même outil”, déclare John Merino, directeur de la comptabilité chez FedEx. “La combinaison de ces technologies et la capacité à les mettre en œuvre avec agilité et sans délais importants ni de problèmes complexes d’interfaçage constitue une opportunité extraordinaire d’améliorer radicalement l’efficacité de la quasi-totalité des opérations réalisées par nos équipes. Cette approche nous donne l’avantage de libérer du temps pour améliorer directement la contribution de la fonction financière dans la chaîne de la valeur de notre entreprise.”



“Les entreprises risquent de passer à côté d’énormes opportunités de croissance si elles ne dotent pas leurs équipes financières des outils et des formations dont elles ont besoin pour prendre de meilleures décisions pour l’entreprise”, explique Andrew Harding, FCMA, CGMA, directeur du contrôle de gestion au sein de l’Association Internationale des Comptables Professionnels Agréés. “Le cloud et les technologies émergentes telles que l’IA et la blockchain améliorent l’efficacité, les capacités d’analyse et la précision, afin que les responsables financiers puissent jouer un rôle plus stratégique au sein de leur entreprise et améliorer la prise de décision en s’appuyant sur les données. Pour exploiter pleinement tout le potentiel de ces nouvelles technologies, les équipes financières ont besoin de faire évoluer les compétences de leur personnel dans des domaines tels que la pensée analytique, la prise de décision et les partenariats.”



Portrait-robot des leaders de la finance digitale : le rapport identifie trois caractéristiques partagées par les équipes financières qui maîtrisent la technologie :



- Des processus opérationnels modernes : Selon ce rapport, les leaders financiers maîtrisant la technologie utilisent ces technologies avancées pour atteindre l’excellence opérationnelle. Par exemple, 86% des leaders de la finance digitale adoptent une approche privilégiant d’abord le digital et le cloud, ce qui leur offre un accès privilégié à l’automatisation intelligente des processus et à des technologies telles que l’IA et la blockchain, facilement accessibles à travers le cloud. De plus, 73% d’entre eux centralisent l’expertise des questions financières dans un Centre d’Excellence mondial.



- L’analyse des données : Les meilleures équipes financières sont capables de connecter des données auparavant cloisonnées dans des applications disparates pour révéler ainsi de nouvelles analyses. Elles s’appuient de plus en plus sur l’IA pour découvrir des séquences cachées, faire des recommandations et apprendre en permanence à partir du flux ininterrompu des données opérationnelles. Le rapport montre que les entreprises qui ont connu une croissance positive de leur chiffre d’affaires sont plus nombreuses à déployer l’IA que celles dont les revenus stagnent ou diminuent.



- L’influence au sein de l’entreprise : Les meilleures équipes financières sont capables d’aller au-delà du simple reporting ; elles utilisent l’analyse des données pour influencer l’évolution des activités de leur entreprise. En passant moins de temps sur des processus manuels de reporting et en disposant de données précises et actualisées, ces leaders financiers sont en mesure de nouer un véritable partenariat avec leur entreprise, de recommander de nouveaux plans d’action et d’influencer la stratégie.



“Le cloud a largement facilité l’accès aux technologies émergentes et permet aux entreprises de proposer de nouveaux modèles économiques et des expériences clients exceptionnelles constituant de nouvelles sources de revenus”, explique Kimberly Ellison-Taylor, CPA, CGMA, Global Strategy Leader, Cloud Business Group, Oracle et ancien président de l’Association et de l’Institut Américain des Experts-Comptables Agréés (AICPA). “Une fois qu’ils sont passés dans le cloud, nos clients bénéficient de nombreux avantages tels que la réduction des coûts, l’amélioration de l’efficacité, le renforcement de la sécurité, un reporting plus précis et disponible en temps réel, une analyse approfondie de leurs activités et une meilleure prise de décisions. La confluence de tous ces avantages permet aux entreprises de perdre moins de temps dans des opérations de reporting à la fois pénibles et d’une faible valeur ajoutée, pour réussir à innover plus rapidement que leurs concurrents.”



L’Association a réalisé des entretiens approfondis avec des DAF et d’autres décideurs financiers dans plusieurs entreprises à travers le monde. Parmi ce groupe étendu et diversifié, on trouve notamment les clients d’Oracle suivants :

- Addiko Bank

- Blue Cross Blue Shield of Michigan

- Highmark Health

- Hungry Jacks

- Instacart

- RedMart

- Rolls Royce

- Royal Bank of Scotland

- Stitch Fix

- USEN Corporation

- Western Digital



Source : http://www.oracle.com/goto/agilefinance.