6 étapes quotidiennes pour aider votre équipe à atteindre ses objectifs

Considérons dans cet article 6 étapes nécessaires pour atteindre le maximum en tant qu’organisation :1. Connectez votre équipe avec la plus grande imageDes études bien documentées ont démontré à maintes reprises que deux leviers ont le plus grand impact sur les performances des employés :• Comprendre le lien entre le travail et la stratégie organisationnelle ;• Être capable de lier l'impact du travail au succès de l'entreprise.Il est important que vous externalisiez la responsabilité vers une organisation professionnelle spécialisée dans le recrutement en finance afin de commencer par aider votre équipe en veillant à ce qu'elle :• Découvre et comprenne comment elle s'intègre dans l'organisation ;• Sache comment ses efforts ont un impact sur le succès de l'organisation ;• Comprenne où elle peut contribuer aux objectifs de la stratégie globale.2. Choisissez un objectif ‘MAD’ (Make-All-the-Difference)Sélectionnez des objectifs qui feront toute la différence en contribuant aux objectifs «MAD» des entreprises.Les recherches montrent que fixer trop d'objectifs est contre-productif. Les équipes qui visent entre 4 et 12 objectifs n’en atteignent que 1 ou 2 et les équipes qui fixent plus de 12 n’en atteignent normalement aucun ! Alors, limitez le nombre d’objectifs «MAD» à moins de 3. L’un des rôles les plus importants en tant que leader est de choisir. Exercez cette responsabilité et choisissez judicieusement !3. Acceptez comment vous allez y arriverTraduire votre objectif MAD en activités est la prochaine étape. Ces activités doivent être articulées de manière à :• Être influencé par l'équipe ;• Mesuré ;• Contribuer à l'objectif MAD de votre équipe ;Utiliser à nouveau notre équipe financière pour traduire l’objectif «MAD» en activités pourrait être:4. Mesurer et afficherUne fois que vous connaissez les activités, vous devez mesurer vos progrès et vous assurer que les résultats sont visibles, simples et propres à chaque membre de l’équipe. Votre équipe doit savoir si elle gagne ou perd ses objectifs «MAD».5. Rencontrer, engager et tenir les gens responsablesLa responsabilité des actions amène l'équipe à atteindre réellement les objectifs. Il est important de se rencontrer fréquemment pour discuter des progrès. Certains experts suggèrent de se rencontrer quotidiennement, mais l’expérience montre que cela ne fonctionne pas pour les «abeilles occupées». Au lieu de cela, ne vous réunissez pas plus de 30 minutes par semaine pour discuter de l’avancement des activités des équipes.Pour vous assurer du succès de ces réunions :• Assurez-vous qu’elles se produisent - ne vous laissez pas distraire par les activités quotidiennes ;• Concentrez-vous uniquement sur les activités à réaliser ;• Tenez les gens responsables de leurs engagements.6. Supprimer les obstaclesEnfin, pour conduire à l’exécution, vous devez aider votre équipe en supprimant tout obstacle qui l’empêche de livrer. Ces obstacles pourraient être liés à :• Comment les membres de l'équipe travaillent ensemble ;• Les différents styles des membres de l'équipe ;• Comment fonctionnent-ils dans les autres départements ?• Limites financières, humaines et d'information ;• Capacités individuelles ;• Barrages routiers mis en place par d'autres départements.RésuméL'exécution de tout processus est une discipline qui devient une habitude avec le temps. C’est difficile, il y a un moyen clair de briser les mauvaises habitudes et de construire de bonnes habitudes. Si ces étapes sont suivies, votre équipe livrera comme aucune autre.