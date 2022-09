4 options de refuge que les investisseurs devraient explorer alors que l’économie française se contracte

Source : Statista Par ailleurs il existe des sociétés multinationales telles que Whaton Precious Metals Corp qui sont spécialisées dans la commercialisation des métaux précieux ( l'or, l'argent, et le palladium).Une autre option aussi intéressante, est l’investissement en bourse. Plusieurs études l’encouragent d’ailleurs. Une action est une part du capital d'une société, qu'elle émet sur un marché (primaire ou secondaire). Elle donne ainsi un droit de propriété à l'investisseur, ce qui fait de lui un actionnaire de la société. Investir en bourse vous permet donc de multiplier votre épargne puisque chaque actionnaire a droit à une fraction du bénéfice net réalisé par la société appelée dividende.Toutefois, seuls les investisseurs prêts à prendre de gros risques et capables d’estimer à leurs justes valeurs les facultés des sociétés peuvent investir sur ce terrain. C’est au vu de tout ceci que, Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe , déclare : "Malgré la surperformance des marchés mondiaux en 2022, les actions européennes continuent de se négocier avec une décote par rapport à leurs homologues mondiaux, ce qui ouvre de nouvelles opportunités. Les actions les plus chères du marché ont déjà beaucoup baissé. Elles devraient rester sous pression à mesure que le marché s'adapte au nouvel environnement de taux d'intérêt. Il existe un certain potentiel dans les domaines du secteur industriel, tels que les fournisseurs de pièces automobiles, qui pourraient bénéficier d'une reprise des ventes dans un contexte de suppression des goulets d'étranglement de l'offre.Des opportunités sélectives pourraient également se présenter dans les catégories de consommateurs, où le sentiment est de plus en plus pessimiste. La dynamique de l'offre et de la demande dans le secteur de l'énergie reste actuellement favorable au secteur. L'évolution des taux d'intérêt offre également de nouvelles opportunités dans le secteur financier. En revanche, les investissements à long terme dans les services publics et les télécoms restent douteux, car les flux de trésorerie de ces secteurs ont tendance à être isolés au sein de chaque pays et sont davantage exposés au risque de perturbation réglementaire." L’immobilier locatif est un bien matériel mis en location et l’un des investissements les plus rentables. Son principal avantage est qu’il est un investissement à long terme. En effet l’immobilier locatif est un placement qui résiste à la hausse générale et durable des prix.De plus, ce secteur d’investissement reste stable quelles que soient les intempéries économiques. Il est donc une parfaite option de refuge pour les investisseurs français d’autant plus que l’économie française se contacte. A titre d’exemple d’investissement dans l’immobilier, vous pouvez acheter un bel appartement et le mettre en location puisqu’il n’est pas un bien périssable et les loyers que vous percevrez chaque année seront pour vous une épargne intéressante. La figure ci-dessous présente la fourchette des prix au mètre carré pour l'achat d'un bien immobilier en France en février 2022, en fonction du type de logement.