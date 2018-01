2017, retour à un niveau de défaillances d’entreprise d’avant-crise

Les TPE et sociétés commerciales toujours en première ligne



En 2017, l’entreprise défaillante demeure essentiellement une TPE (Très Petite Entreprise). Ainsi, 91 % des entreprises défaillantes salariaient moins de 10 personnes et 95,6 % enregistraient un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros. A l’inverse, les PME (Petites et Moyennes Entreprises), ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) et Grandes Entreprises ont mieux résisté. Enfin, les sociétés commerciales constituent encore l’essentiel des défaillances avec 77,3 %, suivies des entreprises individuelles avec 18 %.



Certains secteurs d’activité profitent de l’embellie



En 2017, le trio de tête des secteurs d’activités enregistrant le plus de défaillances demeure inchangé : le Bâtiment & Travaux Publics (BTP) cumule près de 28 % des défaillances, suivi des Services aux particuliers (18 %) et des Services aux entreprises (9 %). Ces trois secteurs regroupent ainsi 55 % des ouvertures de jugements enregistrées en 2017, contre 57 % en 2016.

Toutefois, la reprise des carnets de commandes dans le BTP en 2017 a soutenu l’activité du secteur pour lequel la baisse des défaillances (- 12,1 %) est l’une des plus importantes enregistrées sur l’ensemble des secteurs activités. L’embellie a également touché les Services aux Entreprises et les Services aux particuliers, activités où les défaillances sont en net repli (respectivement - 8,2 % et - 7,7 %).



Un coût social des défaillances moindre



Sur toute l’année 2017, les défaillances ont menacé près de 152 400 postes salariés. Toutefois, après deux années de hausse, ce chiffre est en baisse de 7 %. Les trois secteurs d’activités enregistrant le plus de salariés menacés par les défaillances restent inchangés : BTP, Services aux particuliers et Services aux entreprises qui cumulent ainsi 49 % des effectifs menacés par la totalité des défaillances tous secteurs d’activités confondus. Toutefois, sur la période, ces trois secteurs bénéficient d’un repli significatif du nombre d’effectifs menacés (entre - 7,6 et - 11,2 %).



Trois régions cumulent près de 51 % des effectifs menacés par les défaillances :

L’Ile-de-France pour 30,4 %, l’Auvergne-Rhône-Alpes pour 11,1 % et la région Sud-PACA pour 9,1 %. Si le nombre d’emplois menacés a augmenté dans les Hauts-de-France et en Corse, la courbe s’est nettement inversée pour le Centre - Val de Loire, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comte où la baisse du nombre d’emplois menacés est supérieure à 20 %.



