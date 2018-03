2011 : la course d'obstacles

Il faut avouer que nous avons vécu en direct une situation étonnante : le revirement total de l’Allemagne. Les Allemands totalement allergiques à des euro obligations et à une augmentation des moyens du Fonds de Soutien sont devenus, par un coup de baguette magique, partisans du doublement de la taille du fonds. On nous les a changés !! Les voilà prêts à faire de ce fonds de secours honni par les politiques allemands un vrai Fonds Monétaire Européen. Il faut dire que l’Allemagne a du réfléchir aux conséquences d’une éventuelle bataille d’Espagne.La chute du Portugal, puis la chute de l’Espagne, pourquoi pas. Mais la chute de l’euro, non. Jouer avec le feu, pourquoi pas ; cela a permis de maintenir l’euro sous pression en 2010 et de contraindre les PIGS à une rigueur exceptionnelle. Mais pas de politique de la terre brulée tout de même ! L’Allemagne s’est soudain rappelé que l’euro et les pays de l’Union Européenne étaient tout de même utiles à son économie. Ouf. On respire. Voici donc un obstacle surmonté. Il va falloir, pour transformer le consensus haussier sur les actions en optimisme béat, qu’on parvienne à surmonter les autres obstacles annoncés, sans évoquer ceux qu’on n’imagine même pas…Tout d’abord les Etats-Unis. Le jour où l’Italie et l’Espagne parvenaient finalement à lever de l’argent, les deux principales agences de notation Américaines, Standard and Poors et Moody’s rappelaient que les Etats-Unis n’avaient pas rempli leur contrat pour mériter longtemps leur Triple A et leur reprochaient notamment l’absence d’effort budgétaire. Beaucoup de villes américaines songent à se mettre en procédure de « faillite », un tiers des Etats américains est largement surendetté et Obama ne pourra plus tirer de chèque d’ici quelques semaines car le plafond de la dette a été atteint. La Chine ensuite.Là encore, nous étions à peine revenu du pot de célébration des emprunts portugais, italiens et espagnols que la Chine nous annonçait qu’elle resserrait encore une fois la vis du crédit. Avec une hausse des réserves obligatoires. Dont on sait qu’elle sera, comme à chaque fois, suivie d’une hausse des taux. La Chine ne parvient toujours pas à contrôler la situation du crédit… Et enfin les matières premières et les pays émergés.La hausse des matières premières est une menace. Les annonces Américaines sur les récoltes céréalières ont provoqué ces derniers jours une nouvelle vague de hausse. Et le risque d’émeutes de la faim pèsent sur les pays émergés. Des pays émergés, qui, contrairement aux pays déclinants (ex pays développés), sont confrontés au problème force de la monnaie/ inflation. Le Brésil veut combattre l’inflation mais pour combattre l’inflation, il devrait remonter les taux d’intérêt mais s’il remontait les taux d’intérêt, cela attirerait encore plus de capitaux spéculatifs sur le real, ce qui augmenterait…l’inflation. CQPFD (Ce Qu’il ne Faut Pas Démontrer…).Nous avons passé cette semaine un obstacle important. Attendons tout de même que l’Allemagne confirme ses bonnes intentions et qu’elle ne change pas à nouveau d’avis. Les marchés sont optimistes. Les prévisionnistes unanimes sur une hausse des indices boursiers de 15 à 20%. Tant mieux. Restons tout de même vigilant. Il faudra sauter maintenant les haies européennes, chinoises et émergées.C’est possible. Mais pas certain.Président d'EuroLand FinanceGérant d'Allofinance