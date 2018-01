​Goodwin a conseillé Ring Capital sur la levée de leur premier fond « Ring Capital 1 »

Ring Capital 1 est un fonds professionnel de capital investissement spécialisé dans le financement des entreprises technologiques et numériques, lancé en 2017 par Geoffroy Bragadir et Nicolas Celier. Les principaux investisseurs de Ring Capital 1 sont AG2R LA MONDIALE, Bpifrance (qui intervient pour compte propre et dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir via le fonds MultiCap Croissance), la BRED, DANONE et Tikehau Capital qui prend une participation de 25% au sein de Ring Capital. Ring Capital 1 démarre avec une capacité d’investissement de plus de 140 millions d’euros pour faire émerger les futurs leaders européens du numérique.



L’équipe d’investissement, dirigée par Nicolas Celier, investisseur depuis plus de 20 ans auprès des start-up françaises, et Geoffroy Bragadir, entrepreneur puis investisseur, est composée de profils avec de solides compétences opérationnelles dans l’univers des technologies.



Ring Capital 1 concentrera ses investissements dans les secteurs dans lesquels la France présente des avantages compétitifs décisifs et sur lesquels l’équipe dispose d’une expertise reconnue : deeptech (cloud, cybersécurité, big data, IoT, intelligence artificielle, blockchain, robotics, etc.), les entreprises qui disruptent les secteurs traditionnels (fintech, edtech, foodtech, agritech, smart industry, etc.), et les marques digitales (digital native vertical brands).



Ring Capital 1 prendra (seul ou aux côtés de co-investisseurs) des participations minoritaires comprises entre 1 et 15 millions d’euros dans le cadre d’augmentations de capital et/ou de rachats de parts de fondateurs et d’actionnaires historiques.



Le fonds a déjà réalisé un premier investissement dans une entreprise à fort potentiel de croissance.



Goodwin Procter (France) :

Aspects juridiques : Arnaud David (associé), Pierre-Charles Kaladji, Thomas Dupont-Sentilles et Thibault Dupont (collaborateurs) ; et

Aspects fiscaux : Marie-Laure Bruneel (associée).



À propos de Goodwin :

Créé en 1912 à Boston (USA), Goodwin est un cabinet d’avocats d’affaires composé de plus de 1000 avocats répartis au sein de 10 bureaux aux Etats-Unis (Boston, Los Angeles, New York, San Francisco, Silicon Valley, Washington DC), en Europe (Francfort, Londres, Paris) et en Asie (Hong Kong). Goodwin fait partie du « Top 50 » des cabinets à l’échelle internationale, en terme de chiffre d’affaires. Depuis juillet 2016, Goodwin est implanté en France. Le bureau de Paris s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire d’équipes reconnues comme leaders sur le marché du Private Equity et du M&A. Du small au large cap, les 40 avocats du cabinet (dont 11 associés) interviennent aux côtés de leurs clients, industriels, institutions financières et dirigeants, en matière de fusions-acquisitions, private equity, financement, fiscalité ainsi qu’en structuration et création de fonds ; Les secteurs de prédilection de Goodwin sont : la finance, les sciences de la vie, le capital-investissement, l’immobilier et les technologies.

