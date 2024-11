Wyden, un second tour à 15M€ avec, entre autres, Truffle Capital

C'est le prolongement naturel que ce que nous faisons déjà. Quand on investit dans la finance et la tech, il est normal de s'intéresser à la blockchain. Comme il est tout aussi naturel pour nous de s'intéresser aux entreprises qui apportent ce service à des institutionnels sur ce segment. Et c'est justement ce que fait Wyden : permettre aux acteurs de la finance traditionnelle, d'offrir des services issues de la finance décentralisée

"Imaginez une banque traditionnelle qui souhaiterait proposer de la crypto à ses clients, chose qui aujourd'hui n'existe pas à ma connaissance, à part chez quelques neo-banques. Cette banque va devoir alors s'adosser à, par exemple 3 exchanges et aussi trois custodians ce qui demande des coûts très lourds d'un point de vue technique. Wyden référence au sein de sa plateforme l'ensemble des exchanges et des custodians. Libre alors à la banque d'y souscrire ou pas, avec la possibilité d'y implémenter ses propres règles de KYC et de fees au besoin. "

"L'avantage est que Wyden est un vendeur de technologie. L'entreprise s'affranchit ainsi des frontières et des contraintes réglementaires

Wyden société basée en Suisse vient de signer une levée de fonds menée par Truffle Capital. Le fonds plus connu jusqu'alors pour ses investissements en Biomedtech et surtout en fintech, affiche donc une première vraie incursion dans le monde de la crypto via cette prise de participation." relate Alexis Le Portz, Partner au sein de Truffle Capital Alors que fait Wyden exactement ?Le pari pas si risqué que cela, de Truffle Capital ? Que les banques traditionnelles d'envergure européenne signe rapidement leur volonté de proposer de la crypto à leurs clients. Des banques qui attendraient que l'heure de MICA sonne pour déployer ce service. Dans ce cas, et si les banques s'équipent, Wyden pourrait devenir un des vecteurs de cette proposition de service grâce à son mode Saas, son modèle économique qui se cumule avec celui basé sur les volumes." poursuit Alexis Le Portz.Aujourd'hui, l'entreprise revendique 12 clients dans le monde dont des banques, des courtiers en ligne et des néo-courtiers renommés tels que la Banque Delubac & Cie (France) , Smartbroker+ et la Baader Bank (Allemagne), la Luzerner Kantonalbank (Suisse) et la InCore Bank de Zurich (Suisse).D'ici à fin 2025, Wyden fort de sa nouvelle levée de fonds de 15 M€ devrait déployer ses services auprès de 20 banques supplémentaires. Côté marchés, si les ambitions de la plateforme peuvent être de dimension mondiale, elle devrait d'abord se concentrer dans les pays où la réglementation envers les crypto-actifs est déjà en application : l'UE mais aussi la Suisse, la Turquie, les Emirats Arabes Unis, Singapour, Hong Kong et le Bresil...Anne-Laure Allain