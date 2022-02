WorldRemit renforce sa position en France

Interview d’Antoine Bocchino, Head of Europe at WorldRemit.



Quelles sont les raisons qui poussent l'entreprise à renforcer sa position en France? (A quel moment WR s’est introduit en France, quels sont les investissements, les spécificités du marché, les chiffres clés…)



WorldRemit s’est implanté en France en 2012 et est devenu progressivement un leader du secteur du transfert d’argent numérique. Nous avons consolidé notre place progressivement en élargissant notre offre de service de transfert d’argent et en construisant pas à pas notre réseau. Et ce en particulier dans les pays de destination principale de ces transferts d'argent, avec également de nouvelles et innovantes méthodes de réception, qui bousculent un secteur toujours très traditionnel.



Notre but maintenant est de renforcer notre présence en France. Nous avons pu voir qu’il y a de plus en plus de demandes pour plus de flexibilité dans les transferts d'argent et WorldRemit est prêt à y répondre. De plus, selon la Banque mondiale, les 6 premières destinations (hors Europe) vers lesquelles la France envoie de l'argent sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Vietnam, la Chine et le Sénégal. Aujourd’hui, WorldRemit dessert cinq de ces six pays.



Pouvez-vous nous parler de l'évolution du transfert d'argent en France ?



Pour commencer, il est toujours important de rappeler que plus de 13 milliards d'euros ont été transférés depuis la France vers l'étranger en 2021. Ensuite, il est nécessaire de rappeler ce qu’était le marché avant notre arrivée, qui était historiquement dominé par les transactions en liquide en France.



Depuis 2017, on assiste à un changement progressif provoqué par l'arrivée d’acteurs tels que nous qui ont littéralement bousculé le marché et la numérisation a atteint de nouveaux sommets au début de la pandémie, qui a vu de nombreuses personnes recourir à des moyens et des outils digitaux plus flexibles pour envoyer de l'argent à leurs proches à l'étranger.



On observe désormais une forte appétence pour les transferts d'argent via des applications ou des sites internet.



Sur la question propre du transfert, en englobant donc tous les moyens d’envoi, on a observé tout d’abord une petite baisse de 1,6% en 2020 - dû au covid selon un rapport de la banque mondiale - mais moins que les 4,8% observés lors de la crise des subprimes. L’année 2021, par contre, a montré la résilience du marché qui a bien rebondi et enregistré une très grosse croissance. Ce qui a été confirmé par la Banque mondiale (mai 2021), qui place d’ailleurs la France au 8ème rang mondial des pays pour les envois de fonds, et le 3e en Europe, derrière la Suisse et l'Allemagne.



Vous mentionnez un peu plus haut des moyens des options de paiement différentes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et en quoi ça peut changer le futur du secteur ?



Plus que jamais, les transferts d'argent par téléphone portable deviennent l'option préférée de beaucoup, et cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir.



La pandémie a eu pour effet de généraliser les paiements sans contact. Ce qui a alimenté leur croissance qui a tout simplement explosé en 2020. Grâce à l’utilisation des « wallets » ou portefeuilles mobiles, qui permettent aux utilisateurs de stocker, d'envoyer et de recevoir de l'argent à l'aide de leur smartphone. C'est cette facilité d'utilisation et cette flexibilité qui rendent les transferts d'argent par téléphone mobile si attrayants, et nous nous attendons à ce qu'ils deviennent l'un des principaux moyens d'envoyer de l'argent à l'étranger en 2022.



En 2020, 12,7 milliards de dollars d'envois transfrontaliers ont été réalisés avec des transferts d'argent via mobile. Comme je l’ai mentionné plus haut, la simplicité mais aussi la sécurité - de plus en plus renforcée - de ces paiements font du transfert d'argent mobile une alternative populaire aux traditionnels comptes bancaires. Surtout que les coûts de gestions sont inférieurs à ceux qu’imposent certaines banques. Cela aidera donc de nombreuses personnes, en Afrique par exemple, à avoir accès aisément à un moyen de paiement rapide et sûr.











