Welfaire : 3M€ pour un premier tour en pré-amorçage mené par Daphi aux côtés de Founders Future, Kima et Purple

Créer un Alan à destination des professionnels ? Selon les chiffres énoncés par le CP divulguant la levée de fonds, près de 50 % des entrepreneurs ne seraient pas "couverts" en matière de prévoyance. Et selon, Laurent Delacourt, 14 ans dans les assurances, on ne se doute pas réellement de l'ampleur du retard pris par le secteur en matière de digitalisation.

" Les acteurs qui tiennent le marché ont beaucoup de mal à se réinventer. A leur décharge, le monde de l'assurance est très complexe en matière de règles de gestion et touche de nombreux univers avec chacun leur code. Créer des règles pour automatiser des procédures faites à la main depuis parfois plus de 40 ans, peut être un vrai casse-tête. Il est beaucoup plus facile de partir d'une feuille blanche, comme nous venons de le faire. "

Quelques mois après quitté la direction commerciale de Ciprès Assurances, son idée en tête, l'homme rencontre Jérémy Herscovic, bien connu dans le monde du digital version retail pour avoir fondé SoCloz (acteur du phygital équipant 30 000 magasins au moment de sa vente en 2020 à Savoye).



Après d'autres mois, plus longs ceux-là peut-être, consacrés à l'élaboration du cahier des charges et du business plan, la société est créée et se dote d'un premier site Internet vitrine.

Surtout, elle noue un partenariat avec Axa et convainc 200 courtiers conseil de la proposer dans leur panel.

" D'ici à la fin de l'année, nous devrions être 500 courtiers ".

Welfaire s'adresse spécifiquement aux professions libérales (avocats, médecins, infirmiers, ..) artisans-commerçants, et les gérants et présidents de société. Des professionnels qui n'ont jamais pu accéder à des solutions digitales en la matière puisque cela n'existait pas.

Promesse sur le papier ? Eh bien justement, limiter la gestion de la paperasse. C'est notamment sur cette promesse, et sur le binôme fondé par Jérémie Herscovic et Laurent Delacourt que les VC ont misé. "Pour être honnête, nous n'avons même pas pris de conseils pour nous épauler et ce fut assez facile de convaincre ces investisseurs que nous connaissions déjà." Un discours loin d'être banal ces derniers temps.

Avec les 3 millions d'euros apportés à 50 % par Daphni renforcé par Founders Future, Kima Ventures, Purple et des business angels (dont Philippe Mangematin...), Welfaire souhaite déployer sa force commerciale en passant de 15 personnes aujourd'hui à une quarantaine, déployer sa communication avec notamment un nouveau site web qui devrait arriver d'ici à fin février.

Objectif : atteindre la rentabilité dans les 18 mois !



Anne-Laure Allain