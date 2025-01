Waltio lance de nouvelles solutions pour aider les particuliers à gérer leur patrimoine crypto

Waltio déploie sa panoplie de services à destination des particuliers. Jusqu'ici, la plateforme aidaient les particuliers à éditer leur rapport fiscal des plus et moins values sur leurs transactions crypto. Pour ce faire, les utilisateurs doivent connecter l'ensemble de leurs wallets à la plateforme. Waltio n'ayant qu'un accès de lecture ne pouvant pas exécuter d'ordres.

Désormais, en plus de ce service, Waltio a développé une interface permettant de suivre en un seul coup d'oeil l'ensemble de ses positions en crypto.



"Comme nous sommes en capacité de voir tout le patrimoine crypto de nos utilisateurs, nous voyons aussi les erreurs d'investissement et aussi les écarts de frais entre les différentes plateformes utilisées. Il était logique de mettre à leur disposition une sorte de board pour les aider à piloter leurs portefeuilles : comparer les frais, générer du rendement via des offres de stacking.... Cela me rend dingue parfois de voir des personnes qui ont des ethereum et qui ne les utilisent pas pour faire du stacking. C'est un peu pour moi, comme laisser des euros sur un compte bancaire non rémunéré. C'est dommage d'avoir de l'argent qui dort ou de payer trop de frais. Aujourd'hui dans la crypto, il n'y a pas encore de vision patrimoniale structurée comme cela existe dans le monde bancaire et nous souhaitons apporter une solution à cela. " relate Pierre Morizot, co-fondateur de Waltio.



Grâce à sa nouvelle interface, Waltio souhaite apporter cette vue sur l'ensemble des positions de ses clients et aussi lui donner des indications quant aux performances de ses "mouvements" par rapport à d'autres prises de décisions ou par rapport aux cours du Bitcoin, de principales autres crypto ainsi qu'aux principaux indices boursiers (CAC40, S&P 500 ou l'or).



" A cela, nous permettons aussi désormais à nos clients de comparer les frais. C'est à dire de savoir combien ils payent en frais sur chacune des plateformes de façon à les aider à comprendre quelles sont les plateformes qui sont beaucoup plus couteuses que d'autres par rapport à leur utilisation. En matière de crypto, il y a les frais visibles, mais aussi les frais cachés, les spreads. Donc, depuis ce 16 janvier, nous affichons en temps réel les frais sur les différents plateformes, toujours pour les aider à prendre la meilleure décision. "



Bien entendu, ces services sont ouverts pour ceux qui détiennent réellement leur wallet donc, "non custody" .

A termes, Waltio pourrait aller plus loin dans le schéma, en éditant par exemple, une étude comparative, sur les frais appliqués par les différentes plateformes.

"Cependant, nous ne souhaitons pas nous limiter qu'aux frais pour donner des indications à nos clients. Si demain, nous devions nous lancer dans un tel projet, il serait important de savoir si ces acteurs sont régulés, s'il est facile avec ces acteurs de récupérer les informations pour éditer des déclarations fiscales, si les plateformes sont sécurisées..."



Autre service qu'a voulu mettre en place Waltio, lors du renouvellement de son interface : la possibilité de générer des revenus passifs grâce à son ou ses porttefeuilles crypto. "Aujourd'hui, si vous séquestrez certaines de vos crypto, vous pouvez en percevoir un revenu passif de type stacking. Or, nous avons beaucoup de nos utilisateurs qui ont un manque à gagner en ne faisant pas travailler leur crypto. Dans la même logique, nous avons mis en place un outil d'analyse pour leur indiquer la possibilité de gain avec la mise en place du stacking et nous leur indiquons les différentes offres avec les enjeux de risques."



Waltio qui se rémunère via un système d'abonnement annuel, souhaiterait que sa solution devienne aussi un outil de pilotage du quotidien d'optimisation du patrimoine crypto de ses clients.



En novembre 2023, Waltio a annoncé une levée de fonds de 1,8 million d'euros soutenue par des investisseurs comme Tristan Colombet (fondateur du jeu Prizee), Clément Coeurdeuil (co-fondateur de Budget Insight), Joan Burkovic (co-fondateur de Bankin'), Owen Simonin (connu sous le nom d’Hasheur) avec l'appui de Stake Capital (Julien Bouteloup) et de Crédit Agricole Capital Développement.

A l'époque, Waltio revendiquait 20 000 clients. Aujourd'hui, l'entreprise communique sur 45 000 utilisateurs actifs, 2,5 milliards d'euros de patrimoine suivi par ses utilisateurs, 850 Millions d'€ de plus-values imposables déclarés à l'aide de Waltio...



