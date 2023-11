Waltio lève 1,8 million d'euros pour déployer sa solution d'accompagnement fiscal pour les cryptos.

"Essayez d'imaginer : lorsque vous déclarez vos positions en crypto au fisc français, vous avez 8 valeurs à renseigner par session imposable... Soit un vrai casse-tête !" relate Pierre Morizot. Et c'est pour cette raison, qu'avec Benjamin Chevallereau, il a décidé en 2019, de créer Waltio. Waltio ? C'est une plateforme qui permet de suivre son capital d'actifs numériques et qui facilite le calcul, la déclaration et la planification fiscale. A ce jour, la plateforme compte quelques 25 000 utilisateurs actifs dans le suivi de leur compte et la déclaration de plus de 10 000 actifs numériques. Afin de se déployer en Europe et aussi de développer des outils qui lui permettrai de s'afficher comme un opérateur à 360°, Waltio vient de d'officialiser une levée de fonds en SEED d'un montant de 1,8 million d'euros. Et parmi ses investisseurs, on trouve des Business Angels de renom comme Tristan Colombel, Clément Coeurdeuil (co-fondateur de Budget Insight), Joan Burkovic (co-fondateur deBankin'), Owen Simonin (connu sous le nom d’Hasheur) ou encore des institutionnels comme Stake Capital (Julien Bouteloup) et le Crédit Agricole Capital Développement. "Typiquement, il est impossible pour nous de nous déployer en Belgique ou en Espagne sans avoir de personnes sur place. Même si de notre côté, la plus grosse complexité, ne réside pas dans le régime fiscale mais dans la capacité à l'interpréter pour chaque situation" En plus du déploiement en Europe, Waltio souhaite investir dans des outils intelligents et aussi développer ses partenariats avec des exchanges comme Paymium ou Bistack. Ainsi, Wizio pourrait devenir une plateforme clef en main pour les utilisateurs en intégrant des briques de services plus "consumer", en développant sa communauté, en proposant des insights. Fondée en 2019, Wizio a été à l'équilibre à l'issue de son premier exercice. L'entreprise compte aujourd'hui 17 collaborateurs. Anne-Laure Allain Photo : à Gauche Pierre Morizot, à Droite Benjamin Chevallereau

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.