viva.com a annoncé que CB, le principal système de paiement et de retrait par carte et par mobile sur le marché français, peut être utilisé avec Tap to Pay sur iPhone avec l'application viva.com | Terminal. Cela permet aux entreprises locales de recevoir des paiements sans contact provenant d'un pool potentiel de près de 76 millions de titulaires de cartes ou mobiles avec le réseau CB, avec juste un iPhone et la viva.com | Terminal app.



Tap to Pay sur iPhone avec l'application viva.com | Terminal iOS, représente une nouvelle étape pour libérer les commerçants des anciens terminaux de paiement encombrants, offrant ainsi commodité, flexibilité, et simplifiant les opérations quotidiennes.



Découvrez le potentiel de viva.com | Terminal app

Avec juste un iPhone et l’application simple viva.com | Terminal, toutes les entreprises françaises, petites ou grandes, peuvent désormais accepter les cartes CB grâce à Tap to Pay sur iPhone, quel que soit leur secteur d'activité : cafés, restaurants, détaillants, hôtels, taxis ou commerçants indépendants. Les clients peuvent ainsi payer immédiatement sur place ou en déplacement.



Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour accepter les cartes CB avec Tap to Pay sur iPhone, les commerçants doivent télécharger l'application viva.com | Terminal depuis l'Apple App Store sur un iPhone XS ou ultérieur fonctionnant sous la dernière version d'iOS - pour commencer à utiliser Tap to Pay sur iPhone en quelques minutes. Lors du passage au paiement, le commerçant demandera simplement au client de présenter sa carte sans contact, son iPhone ou son Apple Watch pour payer avec Apple Pay, ou tout autre portefeuille numérique, à proximité de l'iPhone du commerçant, et le paiement sera effectué en toute sécurité. Tap to Pay sur iPhone exploite les fonctionnalités intégrées de l’iPhone pour préserver la confidentialité des données des entreprises et de clientèle. Lors du traitement d’un paiement, les numéros de carte ne sont jamais sauvegardés sur l’appareil ou sur les serveurs Apple.