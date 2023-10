Accueil Envoyer Imprimer Partager Viva.com lance le Règlement en temps réel et les Paiements hors ligne Viva.com (ex-Viva Wallet), institution de monnaie électronique européenne présente de nouvelles fonctionnalités permettant à ses clients commerçants de 24 pays européens d'être payés presque instantanément.

Viva.com, l'une des principales institutions de monnaie électronique européennes basée dans le cloud, lance aujourd'hui deux nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier les opérations commerciales à travers le continent.

Première nouveauté, le Règlement en temps réel. Il permet à la communauté des commerçants de Viva.com d'avoir un accès quasi-instantané aux fonds. Les transactions sont désormais réglées en 60 minutes au maximum, alors qu'elles étaient auparavant réglées le jour suivant.

Deuxième nouveauté, les Paiements hors ligne. Ils permettent aux commerçants de Viva.com de minimiser les risques de perdre une vente en raison de problèmes de connexion ou de perturbation du réseau Internet. Les Paiements hors ligne permettent automatiquement d’accepter des transactions par carte, même si le commerçant n'est pas en mesure de se connecter à un réseau sur son point de vente.



Les solutions de paiement de Viva.com permettent aux entreprises de toutes tailles de disposer d'outils innovants pour rationaliser leurs opérations et augmenter leurs ventes. L'application viva.com | Terminal transforme les smartphones et tablettes en terminaux de paiement, tandis que la passerelle de paiement viva.com | Smart Checkout augmente les taux de conversion jusqu'à 21%, proposant l’une et l’autre plus de 30 méthodes de paiement. Qu'il s'agisse de travailleurs indépendants, de taxis, d'hôtels, de restaurants ou de marketplaces européennes, la plateforme de paiement en ligne et en magasin de Viva.com s'adresse à toutes les entreprises.



Les deux nouvelles fonctionnalités seront initialement activées pour les entreprises qui détiennent un compte viva.com | Account, optimisant ainsi la gestion des flux de trésorerie et des dépenses. Le Règlement en temps réel et les Paiements hors ligne rejoignent la gamme de produits innovants de Viva.com pour les commerçants, y compris la carte de débit professionnelle pour gérer, automatiser et contrôler les dépenses de l'entreprise, tout en réduisant les frais de transaction jusqu'à 0 %.



Kostas Xiradakis, VP chargé des produits et du développement chez Viva.com, déclare : « La dernière chose qu'une entreprise souhaite, c'est d'attendre l’arrivée des fonds pour une vente déjà réalisée, ou pire encore, de manquer une vente en raison de problèmes de connexion au réseau. Avec le Règlement en temps réel et les Paiements hors ligne, ces problèmes appartiennent au passé. Les paiements quasi-instantanés, les options de frais de transaction à 0 % et la possibilité de réaliser des ventes même avec des conditions de connexion difficiles sont des fonctionnalités créées en interne, spécialement conçues pour soutenir nos commerçants, quelle que soit leur taille ou leur situation géographique ».



Pour que les Paiements hors ligne puissent avoir lieu, le commerçant doit avoir été en ligne avant la perturbation temporaire. Les Paiements hors ligne supportent les méthodes de paiement Visa, Mastercard et Amex. Maestro sera bientôt disponible.



À Propos de Viva.com (au préalable Viva Wallet)

Viva.com est une des principales institutions de monnaie électronique européennes basée sur le cloud, qui propose l'avenir des paiements, dès maintenant. Présente sur 24 marchés, elle est l'institution de paiement avec la plus grande présence en Europe. La mission de Viva.com est de changer la façon dont les entreprises paient et sont payées, en offrant des solutions de paiements numériques avancés de bout en bout, à la fois unificatrices et localisées, ainsi que des services bancaires intégrés adaptés à leurs besoins. Engagée en faveur d'une économie durable sans numéraire, le Groupe fournit des services de paiement électronique sur trois fuseaux horaires différents, dans 17 langues et 9 devises, avec plus de 30 méthodes de paiement. Grâce à la puissance de technologies révolutionnaires, telles que l'application viva.com | Terminal et la passerelle de paiement viva.com | Smart Checkout, Viva.com fournit une solution omnicanale, qui propose des moyens fluides favorisant la conversion pour traiter les transactions en ligne et en personne, en optimisant les opérations des entreprises et en améliorant l'expérience des clients.

