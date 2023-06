Viva Technology : le Président de la République annonce 500 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'IA française

Sujet au coeur de toutes les discussions dans les allées de la porte de Versailles en ce premier jour du salon Viva Technology : l'intelligence artificielle et son étendard made in US, ChatGPT.La France sera-telle capable de consolider ses propres initiatives ? Et, préserver une certaine souveraineté en la matière. Aux côtés d'Emmanuel Macron, le Président de la République venu pour afficher son soutien à la tech, Arthur Mensch, l'un des co-fondateurs de Mistral AI, qui a annoncé le 13 juin dernier (la veille) avoir opéré une levée de fonds de 105 millions d'euros. Tout un symbole ? Ou plutôt un signe avant-coureur à l'annonce qui allait suivre.Après avoir parcouru les allées, le Président est venu sur la Main Stage pour dévoiler en particulier ses ambitions pour le déploiement de l'Intelligence artificielle.Et, en la matière, Emmanuel Macron assume le "en même temps". Car il s'agit ici de synchroniser l'accélération des initiatives avec la participation à de la création tout en gardant un oeil sur la régulation.Alors pour ne pas être en retard sur les Américains et les Chinois, le Président de la République a annoncé des financements supplémentaires de 500 millions d'euros pour développer l'IA et faire naître des "champions". « Nous devons faire émerger cinq à dix clusters, à hauteur de 500 millions d’euros, pour avoir deux ou trois pôles d’excellence » au niveau mondial.Des nouvelles pistes seraient aussi à l'étude afin de ne pas brider les entrepreneurs prêts à investir.Et alors qu'au même moment à Bruxelles, les négociations se terminent pour produire le futur "AI Act" visant à donner les bonnes pratiques en matière d'IA générative, le Président de la République a en particulier insister sur le fait de ne pas brider l'innovation.« Le pire scénario serait une Europe qui investit beaucoup moins que les Américains et les Chinois et qui commencerait par créer de la régulation. Ce scénario est possible, ce ne serait pas celui que je soutiendrai »Anne-Laure AllainPhoto - Vidéo Viva Technology

