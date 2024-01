Visma, valorisée 19Mds€, rachète Chaintrust

Corporate Finance News, Hybrid Finance News

Nomination | Spendesk nomme Stéphane Dehaies au poste de Président de Spendesk Financial Services

Le groupe Spendesk, branche spécialisée de Spendesk dédiée aux services de paiement, annonce la nomination de Stéphane Dehaies en tant que Président de Spendesk Financial Services, son entité dédiée aux produits et services de paiement du groupe Spendesk. Il rejoint à ce titre le Comité Exécutif du Groupe Spendesk. Stéphane Dehaies aura pour mission de consolider l’activité de Spendesk Financial Services ainsi que de la développer sur des objectifs de croissance alignés à ceux du groupe.



Fort d'un solide parcours et d'une grande expérience dans les services financiers et la transformation de leurs activités. Stéphane a notamment développé une expertise sur les sujets de réglementation, d'innovation et de développement numérique. Stéphane aura pour mission de développer Spendesk Financial Services en ligne avec les objectifs de croissance durable du groupe et résolument tournée vers l'avenir, ses clients et ses partenaires.



Avant de rejoindre Spendesk, Stéphane Dehaies a notamment travaillé chez KPMG au Royaume-Uni et en Europe en tant qu'Associé Conseil spécialisé dans la conduite des grandes transformations business, réglementaires et digitales (Banques et Fintech) et à la Royal Bank of Scotland (NatWest Group) en tant que Directeur Général pour l'Europe de l'Ouest et Directeur Général adjoint pour la France.



Rodolphe Ardant, CEO de Spendesk, déclare : “Nous sommes ravis d'accueillir Stéphane en tant que nouveau Président de Spendesk Financial Services. Stéphane dirigera les activités de Spendesk Financial Services SAS et veillera à ce que la société soit alignée sur la stratégie de croissance et d'expansion durable du groupe Spendesk en Europe Continentale et au Royaume-Uni.”



À propos de Spendesk Financial Services

Spendesk Financial Services est la branche spécialisée de Spendesk dédiée aux services de paiement. Ces solutions constituent un pilier central de la vision et de l'offre de Spendesk, une plateforme intégrée de gestion des dépenses conçue pour les équipes financières.

Spendesk Financial Services opère de manière indépendante pour offrir des services de paiement agiles et sécurisés à la clientèle de Spendesk.

Établissement financier agréé (agrément d’établissement de paiement réglementé par l’ACPR),

Spendesk Financial Services soutient activement les opérations de Spendesk.

Spendesk regroupe 600 collaborateurs eu Europe et dispose de bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne.

Spendesk







