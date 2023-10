VC Européens : portrait robot d'un futur pas si "dead"

Sans grande surprise, selon la dernière étude menée par l'EIF (l'European Investment Fund), la très large majorité des VC rencontrés affirme que l'ambiance s'est largement détériorée par rapport à 2022. 68 % d'entre eux font preuve d'un haut niveau de pessimisme. Seuls 2 % d'entre eux seraient optimistes quant au contexte de levée actuel.Trouver des co-investisseurs ferait partie de l'un des challenges à relever : seuls 13 % des VC n'auraient pas de difficultés en la matière.Pour les autres, les raisons de ces difficultés relèvent notamment de divergences dans les projets des investissements (29 %) ou dans l'approche (24 %). D'autres confessent un manque de ressources pour les aider à rechercher ces co-investisseurs (21 %) ce qui pourrait faire écho à la troisième raison évoquée : le manque de temps dû au tempo imposé lors des transactions...Car, transactions il y a toujours et ce malgré les difficultés évoquées.Au cours des 12 derniers mois, plus de 80 % (81 %) d'entre eux ont investi que ce soit dans de nouveaux actifs ou pour déployer leurs participations contre 83 % en 2022.Cependant, les compagnies en portefeuille ont connu des développements moindres que ceux espérés. Presque la moitié des répondants (45 %) ont déclaré que leurs participations avaient rencontré des difficultés dans leur feuille de route mais ils attendent tous des améliorations pour les 12 mois à venir. Une large majorité d'entre eux (71 %) ont même déclaré que la valeur de leur portefeuille (NAV : Net Asset Value) serait en croissance sur l'ensemble de l'année 2023. Avec, tout de même, des situations assez disparates à l'intérieur même des portefeuilles d'actifs.43 % des VC interrogés s'attendent à ce qu'au moins 1% de leurs actifs soit proche de la fermeture. Seul un quart des VC interrogés se déclare hors de danger sur le sujet. Quand 6 % d'entre eux s'attendent à ce qu'au minimum 10 % de leurs participations se retrouvent dans une situation inextricable.De manière globale, la valeur des compagnies en portefeuille a chuté (64 % des répondants) mais pour 38 % des VC, elle devrait remonter dans les 12 prochains mois.Quant aux challenges à venir pour les entreprises en portefeuille, on retrouve sur le podium : la capacité à sécuriser leur financement en equity (30 %) ; Leur capacité à attirer et à fidéliser de nouveaux clients (19 %) ; Et, leur capacité à attirer les meilleurs talents.Côté VC , les trois principaux défis pour les mois à venir sont , en premier la sécurisation de leurs conditions de sortie (39 %) à égalité avec la levée de leur prochain véhicule (39 %) à corréler avec le manque de LP's présents sur le territoire en capacité de les "supporter" dans cette levée (34 %).Pour les mois à venir, les VC devraient miser principalement sur les secteurs de l'IA, du healthcare et de la Biotech auxquels s'ajoutent l'Energie et le Climat.Voilà pour la situation économique. Pour la partie "humaine", l'étude révèle "sans grande surprise" non plus que, 85 % des répondants sont des hommes qui pour 43 % d'entre eux ont entre 45 et 54 ans (seuls 7 % ont moins de 35 ans). 40 % des managers de VC ont entre 7 et 14 ans d'expérience en tant qu'investisseurs (26 % ont plus de 20 ans). 2/3 d'entre eux ont été parties prenantes dans plus de 20 deals.32 % d'entre eux viennent des banques d'affaires ou sont des ex-entrepreneurs (32 % aussi). 40 % d'entre eux ont au minimum un Master (27 % un MBA, 16 % un doctorat).6 VC sur 10 ont des portefeuilles situés entre 50 et 500M€ et se sont établis entre 2010 et 2011 (âge médian 12,2 ans). Seuls 14 % d'entre eux ont dépassé le cap des 20 ans. 81 % d'entre eux travaillent avec des BA.12 % des managers répondants sont basés en Allemagne, 10 % en France, 9 % aux Pays-Bas, 8 % en Espagne, 8 % au UK. 7 VC sur 10 investissent en Seed (32 %) ou en Early-Stage (34 %).56 % de ces VC ont des participations dans l'industrie du logiciel, de la biotech (26 %), de l'énergie (25 %)...Anne-Laure Allain

