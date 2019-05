Trump : les risques et la réalité

Mesurer le niveau du risque est un travail essentiel de l’investisseur. Le risque peut être défini de différentes manières. C’est, en droit, « l’éventualité d’un évènement qui peut causer un dommage » ou « un danger éventuel plus ou moins prévisible ».

Le risque et sa perception (« l’aversion au risque » ou « l’appétit pour le risque ») sont des paramètres majeurs du comportement des marchés financiers et de l’évaluation des titres. Nous réalisons en permanence, pour une application d’allocation d’actifs, une mesure du risque. Depuis quasiment 3 ans, le marché est dominé par le « risque Trump ».

Au moment de son élection surprise, le marché a réagi d’une manière épidermique, et pendant très peu de temps. Une fois passé le choc de la rupture de style avec son prédécesseur et avec la fonction en général, les investisseurs sont revenus à la réalité et aux « fondamentaux ». La baisse des impôts a été finalement le seul acte majeur de la première moitié du mandat de M. Trump. Elle a eu pour effet de stimuler de plus de 10% les profits des entreprises en 2018 ; au total, la hausse des résultats des entreprises américaines du S&P 500 a dépassé 20% l’année dernière.



A un niveau différent, la diplomatie américaine est profondément marquée par M. Trump, et le repli sur soi de la première nation du monde. Il a motivé la volonté de construire un mur entre le Mexique et les USA, la non-signature de la COP 21, le retrait de l’accord avec l’Iran, et bien sûr, au nom « d’America First », la mise en place de taxes à l’importation sur des produits européens et chinois. Cette mesure est unanimement considérée comme défavorable à l’activité économique.



Tout d’abord, son timing est mauvais, car les USA sont actuellement au plein emploi, selon les normes américaines. Avec une croissance de 3,2% au premier trimestre, une inflation faible et une dérive des salaires contenue à 3%, la conjoncture des USA est idéale, mais proche aussi de la surchauffe. Si la taxation des importations devait stimuler la croissance, cet effet viendrait au mauvais moment et risquerait surtout de contribuer à une situation de surchauffe économique. Ensuite, la hausse des taxes à l’importation se traduit par des hausses de prix. Certes, ce n’est pas ce que l’on a observé depuis l’instauration de ces taxes, mais les hausse des coûts pour le producteur sont habituellement répercutées sur le consommateur final. Cela contribue à rehausser le risque inflationniste général et surtout impacte négativement le pouvoir d’achat des ménages. Enfin, le but ultime des taxes à l’importation est de substituer des productions locales aux productions importées. Or, dans de nombreux cas, outre les délais de cette relocalisation, cette évolution constituerait une régression et une forme de subvention à des productions à faible productivité et faible valeur ajoutée. Surtout, il faut rappeler que la Chine possède un stock très important d’obligations du Trésor américain, et finance le déficit budgétaire américain. C’est la base de « Chinamérica » décrit en 2010 par Handel Jones : les USA ont besoin de produits bon marché pour leurs consommateurs et de financer leur déficit, les chinois ont besoin de travail pour leurs usines et de rémunérer leur épargne…



C’est pour cela que le tweet de Trump du week-end dernier a impacté si durement les marchés, qui anticipaient un accord sino américain. Une fois pour toutes, M. Trump est imprévisible, il fait ce qu’il veut et ce risque-là peut devenir réalité. Gageons que ce tweet est un simple argument de négociation, qui va permettre d’aboutir à un accord avec la Chine… avant que M. Trump ne s’occupe de l’Europe.





Tendance sur les marchés de taux et de devises : les taux souverains ont légèrement baissé cette semaine. L’euro reste proche de ses plus bas de l’année.



Tendances récentes sur les matières premières : le cours du Brent reste autour de 70$. Le cours du cuivre a légèrement baissé.



Investisseurs : nous recommandons aux investisseurs à risque moyen ou faible de sous pondérer les actions au maximum pour un CAC 40 au-delà de 5 163 points.