Trois raisons pour lesquelles le Cloud est un moteur d’innovation pour les services financiers

Les adjectifs « rapides », « abordables » et « simples » sont rarement utilisés pour désigner les produits financiers. Pourtant, la profonde transformation du secteur financier permet actuellement de faire évoluer les expériences proposées par les entreprises et la façon dont elles interagissent avec leurs clients.



En réduisant les obstacles à l’innovation, tels que le coût, le délai de mise sur le marché et la sécurité, le cloud permet aux fournisseurs de services financiers de repenser et même de transformer le fonctionnement du secteur et la façon dont il génère de la valeur. Le cloud et l’innovation qu’il libère est donc aujourd’hui un avantage compétitif pour les entreprises qui l’adoptent.



L’émergence et le succès des chatbots en est la preuve. Le cloud a transformé les interactions humaines en permettant leur automatisation. La multiplication de tels dispositifs mobiles, l’évolution des préférences des consommateurs ainsi que les changements règlementaires accélèrent cette transformation du secteur.

Pour répondre à cette évolution, les fournisseurs « traditionnels » de services financiers doivent au plus vite adapter leur business model, leur structure organisationnelle et leur infrastructure technologique pour innover en toute agilité. En parallèle, leurs concurrents, les FinTech, tentent encore de résoudre des problèmes propres aux startups, notamment les contraintes de croissance et de capital. Le cloud est en passe de devenir la « nouvelle norme » pour les déploiements technologiques destinés à des applications financières. Les cartes sont redistribuées pour les établissements de services financiers de toute taille, à l’heure où ces derniers mettent tout en oeuvre pour relever les défis et exploiter les opportunités du marché actuel.



Le cloud favorise l’innovation et l’agilité au sein des organisations



Les grandes entreprises bénéficient de nombreux avantages liés à leur taille et leur expérience comme, par exemple, l’accès à un grand volume de données clients. En revanche, elles peuvent se montrer moins agiles que les nouveaux entrants sur le marché. En effet, les banques, les assureurs et les gestionnaires d’actifs doivent trouver un équilibre entre la taille de leur structure et leur besoin de réactivité. Le marché évolue et les clients réclament des services plus simples, plus rapides et plus fiables.



Grandes ou petites, les entreprises n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour collecter, stocker et traiter efficacement des quantités massives de données. Le cloud facilite leur prise de décision en fournissant des preuves reposant sur des données factuelles. Ainsi des outils d’analyse, de visualisation, de stockage, de gestion aident à prendre des décisions concernant la segmentation de leur clientèle, la tarification, le développement de produits ou encore les ventes croisées. Le cloud fournit également aux entreprises des outils pour développer des applications leur permettant de mettre sur le marché des solutions nouvelles aussi rapidement que l’exige la clientèle actuelle.



Prenons l’exemple de Sopra Banking Software. Ce fournisseur de solutions applicatives pour le marché financier propose une plateforme permettant aux banques de développer de nouveaux services. La flexibilité de cette plateforme développée grâce au cloud permet aux banques d’être elles-mêmes beaucoup plus agiles. Elles proposent un modèle de facturation à l’usage ainsi qu’un large catalogue de services. Elles peuvent ainsi se concentrer sur le développement de nouvelles expériences clients innovantes sans avoir à se préoccuper de l’infrastructure.



Le cloud permet aux FinTech de relever des défis d’agilité et de sécurité



En 2017, près de 27 % des consommateurs adeptes du numérique utilisaient des services fournis par une FinTech, d’après l’Indice d’adoption des FinTech publié par EY la même année. Les FinTech cherchent de nouvelles façons d’exploiter les opportunités offertes par le cloud pour enrichir l’expérience client, développer leur part de marché et accroître la valeur apportée aux décideurs, sans être contraintes par la mise en oeuvre et le maintien d’une infrastructure hautement sécurisée.



Payplug est un excellent exemple de réussite parmi les startups FinTech qui utilisent le cloud pour répondre aux enjeux d’agilité et de sécurité inhérents aux environnements fortement régulés. Créée en 2013, la startup française Payplug a développé une solution de paiement en ligne par carte bancaire se différenciant des solutions des banques par sa simplicité d'utilisation et l’intégration de son API en un clic.



En s’appuyant sur AWS, Payplug a pu décrocher la certification de l'ACPR et est ainsi devenue une institution financière habilitée à tenir des comptes. Cet agrément bancaire permet aux PME et TPE d’accepter les paiements en ligne sur leurs sites. L’entreprise challenge désormais directement les banques traditionnelles.



Le cloud aide à répondre aux exigences complexes de conformité et de règlementation



Le cloud apporte une réponse à de nombreux défis réglementaires, tant pour les acteurs financiers établis que pour les FinTech. En effet, tous exigent des capacités optimales en termes de sécurité et de conformité pour satisfaire les conditions réglementaires, se protéger des menaces et obtenir la confiance des décideurs. Les autorités de régulation ont également besoin d’une technologie sécurisée, agile et performante pour améliorer leurs activités de contrôle et d’accompagnement du système financier.



En apportant des capacités de calcul et de stockage quasiment illimitées et en permettant l’intégration de sources de données variées, le cloud apparaît comme une solution à de nombreux problèmes liés à la conformité et à la sécurité. En outre, les nombreuses certifications et accréditations de sécurité, le chiffrement des données, sans oublier une sécurité physique solide, contribuent à garantir une infrastructure informatique plus sécurisée, tandis que l’automatisation réduit les risques d’erreur humaine et permet de réaliser des économies de temps et d’argent. Le cloud est la nouvelle norme Pour les acteurs historiques du secteur financier comme pour les FinTech, le cloud est devenu la nouvelle norme. En effet, l’attitude du secteur envers cette technologie a évolué puisque le cloud est désormais bien ancré dans les opérations commerciales courantes et est à l’origine des nouvelles solutions innovantes lancées par l’ensemble des acteurs du marché. Désormais, les opportunités à saisir sur les marchés financiers ne sont plus seulement à la portée de grandes organisations pouvant réaliser d’importants investissements.



L’avènement du cloud, devenu la « nouvelle norme » du secteur financier, offre désormais aux acteurs de toute taille les mêmes chances de réussite pour s’insérer sur le marché.