Triste Noël ?

Voilà déjà que se termine cette année 2018. Et, en attendant Noël, de jour en jour, le rideau se lève sur un paysage économique, politique et financier particulièrement anxiogène.

Faut-il à nouveau énumérer l’ensemble des facteurs qui minent la psychologie des investisseurs, des ménages et des entreprises ?

Rappelons qu’ils ont une origine essentiellement politique et populaire. En Europe, la remise en cause de l’intégrité de la construction européenne elle-même avec le Brexit date déjà de deux ans et demi. Et seulement maintenant, on comprend tout le potentiel négatif de ce référendum : le hard Brexit est désormais inéluctable, aux dires mêmes de M. Christian Noyer, Gouverneur honoraire de la Banque de France.

Les mesures d’urgence prises des deux côtés de la Manche démontrent combien l’année 2019 pourrait voir une situation proche du chaos. Heureusement, la Commission Européenne a validé la deuxième mouture du budget de l’Italie, qui évitera ainsi une procédure pour déficit excessif. Le report de deux mesures phares du gouvernement sur la retraite et le revenu universel a permis de réduire le déficit à 2,04% au lieu de 2,4%. De plus, l’Euro-groupe a reçu un mandat des parlementaires pour la mise en place d’un budget de la zone €. Ce sont plutôt de bonnes nouvelles, mais qui ne viennent que faiblement compenser l’imminence d’un « no deal Brexit ».

Aux USA, on savait que, depuis plusieurs mois, les anticipations du marché n’étaient pas celles de la Fed. Il fallait bien qu’un jour éclate au grand jour le désaccord sur la politique monétaire de la Banque Centrale, attisé par M. Trump. On a vraiment le sentiment que le marché exerce un chantage évident sur la Fed, et souhaite lui forcer la main pour éviter de nouvelles hausses de taux en 2019. Pourtant, à 2,5%, le taux de la Fed demeure très bas, largement inférieur à la croissance nominale de l’économie américaine. Tout cela est bien paradoxal : le marché souhaite que les taux ne montent plus ou baissent, alors que la fin de cycle de hausse des taux de la Fed a correspondu avec des marchés furieusement baissiers et une situation de récession…

Sur le front de la crise commerciale entre les USA et la Chine, de nouvelles discussions devraient avoir lieu en janvier entre les protagonistes. Selon un officiel chinois, le potentiel de collaboration et de partenariat est considérable. Dans la mesure où ce domaine est la chasse gardée de M. Trump, le pire est possible.

Globalement, la situation actuelle révèle des problèmes profondément endogènes, propres à notre mode de développement : la baisse séculaire du taux de croissance et le risque déflationniste. La baisse du taux de croissance des pays développés est due à des problèmes structurels : mutation démographique, montée des inégalités, et « disruption digitale ». Elle a aussi des causes financières : le surendettement généralisé et la dictature du court terme des marchés. Cette croissance structurellement en berne explique pourquoi les politiques monétaires n’ont pas réussi à relancer durablement les économies, et pourquoi les taux d’intérêt sont aussi bas alors que l’économie ralentit.



Alors, Noël triste ? Non, justement. La correction des prix en actuellement en œuvre. Elle va créer des opportunités telles que nous n’en avons pas eues depuis des années. Noël n’est jamais triste, et pour les croyants comme pour les non croyants, la nuit de Noël représente l’espoir du renouveau, la révélation de la Création, la certitude de la victoire du jour sur la nuit, de la générosité sur l’égoïsme. Toutes ces valeurs qui nous sont apportées par un enfant né dans le dénuement et qui pourtant nous a délivré le message essentiel qui guide nos vies. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël en famille et entre amis.



Tendance sur les marchés de taux et de devises : les taux européens comme américains ont baissé significativement cette semaine. L’€ est stable contre le $.



Tendances récentes sur les matières premières : le cours du pétrole et des matières premières en général sont en baisse, de nouveau.



Investisseurs : nous recommandons aux investisseurs à risque moyen ou faible de commencer à surpondérer les actions pour un CAC 40 inférieur à 4 774 points, mais la tendance à court terme demeure très négative.



Spec : la trêve des confiseurs devraient apporter un soulagement pour la fn d’année, mais 2019 risque de démarrer dans la douleur.