Treezor devient le 1er Établissement de Monnaie Électronique français agréé pour l’ensemble des services de paiements Treezor, le leader français du Banking-as-a-Service (BaaS) obtient l’autorisation de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour l’extension de ses activités et dispose désormais de toutes les licences de service de paiement (de 1 à 8).

L’obtention des nouveaux agréments (ie 1, 4, 6, 7 et 8) permettent désormais à Treezor de proposer :

• Le service de dépôt d’espèces avec un réseau

• L’exécution d’opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire associées à une ouverture de crédit

• L’exécution de virements associés à une ouverture de crédit

• Le transfert de fonds

• Le service d'initiation de paiement

• Le service d'information sur les comptes



Ces nouveaux services de paiements viennent compléter ceux dont disposaient préalablement Treezor depuis 2016, faisant ainsi du champion du BaaS, le premier établissement de paiement (EP) et de monnaie électronique (EME) français disposant de l’intégralité des licences de services de paiements.



Accompagner l’émergence des leaders du paiement de demain



Alors que l’entreprise célébrait en 2021 ses 5 ans d’exercice depuis l’obtention de son agrément auprès de l’ACPR en tant qu'Établissement de Paiement et de Monnaie Électronique, Treezor affiche aujourd’hui des indicateurs de croissance au vert : plus de 100 clients, doublement de ses volumes de transactions à 25 Mds, + 50% de nouveaux collaborateurs par an, ouverture de 4 bureaux en Europe (Allemagne, Benelux, Italie et Espagne).



L’extension de son agrément, au travers de ces nouveaux cas d’usage, représente des leviers supplémentaires de croissance. Ainsi, les clients de Treezor peuvent désormais intégrer dans leurs propres offres : le paiement différé, l’agrégation de différents comptes externes, l’initiation des virements (standards et instantanés) ou bien le dépôt d'espèces.



Sur le volet « espèces », Treezor peut désormais proposer le paiement de factures ou d’achat en espèces. En outre, en s’appuyant sur le large réseau des buralistes, Treezor pourra aussi simplifier les dépôts et retraits d’espèces des clients de ses agents, et ainsi, pallier aux fermetures des agences bancaires notamment dans les zones rurales.



Véritable atout supplémentaire, l’extension de l’autorisation de l’ACPR, permettra assurément à Treezor d’accompagner l’émergence d’autres futures licornes européennes.



Intégrer l’ensemble des moyens de paiements dans les parcours



Treezor renforce ainsi son positionnement holistique de point d’entrée unique, « One-Stop Shop », pour toutes les entreprises mettant en place un projet de paiement et souhaitant externaliser les aspects techniques et règlementaires auprès d’un expert.



Ces nouveaux produits ont été développés pour s’intégrer de manière fluide et sans friction dans les parcours clients des utilisateurs. Treezor va désormais, par exemple, simplifier le processus pour recharger leurs comptes ou payer une facture.



Treezor va également s’appuyer sur son large parc de cartes en activité pour proposer des services à forte valeur ajoutée, comme le paiement fractionné (BNPL) d’une dépense.



« Cette extension d’agrément permet à Treezor de renforcer son positionnement unique dans l'industrie du paiement et confirme notre stratégie de ‘’One-Stop Shop” Européen à destination des projets les plus ambitieux. Nous sommes fiers d’être le premier établissement de monnaie électronique français à offrir à ses clients une palette de services complète et inédite. Disposer de tous les agréments de services de paiements régulés par l’ACPR avec le niveau d’exigence de conformité et de gestion des risques du groupe Société Générale inscrit Treezor dans une dynamique de croissance pérenne et solide », souligne Éric Lassus, CEO et Co-fondateur de Treezor.



A propos de Treezor

Fondée en 2016 par deux entrepreneurs français, Éric Lassus et Xavier Labouret, Treezor est une Fintech régulée dans 25 pays en tant qu’établissement de paiement et de monnaie électronique et également membre principal des réseaux internationaux de cartes.

Acquise en 2019 par le groupe Société Générale, Treezor est le leader européen du Banking as a Service avec une présence en France, Allemagne, Benelux, Italie et Péninsule Ibérique. Sa solution packagée de "finance embarquée" permet aux entreprises d'intégrer le paiement en marque blanche au sein de leur offre, sans aucune contrainte, en externalisant tout le volet technique en API (de l’acquisition jusqu’à l’émission), sécuritaire (KYC) et réglementaire (Compliance, LCB-FT,…) auprès d’une équipe internationale d’experts.

Treezor se positionne en tant que “Unicorn farmer” ayant accompagné l’émergence de nombreuses licornes européennes du paiement.

www.treezor.com



