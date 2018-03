Transatel choisit les solutions de B.A.S

Transatel a souhaité se doter de solutions souples minimisant l’impact sur son système d’information. Grâce aux solutions de B.A.S, Les différents fichiers ou messages de paiement et de prélèvement seront envoyés aux banques par l’intermédiaire du réseau SWIFT. Au préalable, les différents paiements du groupe Transatel auront été validés selon ses propres règles internes.



Transatel est un acteur de la téléphonie mobile européen indépendant. Il opère sur deux segments d’activités principaux. La première activité est destinée aux sociétés souhaitant lancer un service de téléphonie mobile sous leur propre marque (MVNE) au travers de la marque Transatel Solutions. Sa seconde spécialité consiste à offrir un service de téléphonie mobile destinée aux frontaliers et aux voyageurs fréquents (MVNO) via sa marque Transatel Mobile. Transatel opère soixante-quinze MVNO en Europe dans six pays. Par ailleurs, Transatel se développe sur le secteur du Machine-2-Machine et a en particulier gagné le contrat de l’outsourcing des opérations M2M de EverythingEverywhere le premier opérateur britannique.



La société a levé 8,5 millions d’euros de financement à différents stades entre 2000 et 2007 et a su passer en particulier, à travers la crise du secteur des télécoms entre 2001 et 2004. Il réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 millions d’euros et emploie plus de 80 personnes en Europe. Le groupe est présent en France, aux Pays Bas, en Belgique, en Suisse, au Royaume Uni ainsi qu’au Luxembourg. Il dispose de partenariats technologiques avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile de ces pays.



Pour Eusébio Goncalves, Responsable Administratif et Financier de Transatel, « le choix de B.A.S s’est imposé rapidement. La pertinence des conseils apportés a été décisive dans la gestion de notre projet. B.A.S propose une solution répondant à nos objectifs d’intégration des systèmes et de mutualisation. De plus, les solutions offrent les avantages d’un déploiement souple ainsi qu’un court délai de mise en service. »



