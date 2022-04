Thunes s'associe à Clearpay pour permettre à ses 100 000 commerçants de bénéficier du service "Buy-Now-Pay-Later"

En Europe, le BNPL est de plus en plus populaire auprès des consommateurs et l'adoption de ce type de paiement devrait avoir un taux de croissance annuel de 30,8% de 2022 à 2028. Au Royaume-Uni par exemple, selon un rapport commandé par Clearpay et produit par Accenture en décembre 2021, une livre sterling sur quatre dépensée en e-commerce de mode, soit 25 % des achats de mode au Royaume-Uni, est désormais payée avec le BNPL. En outre, selon le dernier rapport sur les paiements internationaux, au Royaume-Uni, troisième marché mondial du e-commerce avec environ 204 milliards de livres sterling de transactions en 2020, on estime que le marché du BNPL représentera 10 % de toutes les ventes d'ici 2024, lorsque le marché global du e-commerce vaudra 280 milliards de livres sterling.



"Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce partenariat est important pour Thunes : les solutions BNPL connaissent une adoption croissante et une forte demande des consommateurs. De plus, les solutions BNPL présentent également un potentiel important pour nos commerçants et partenaires. Elles offrent des possibilités de croissance des revenus, d'amélioration de l'expérience client et génèrent globalement un impact économique positif. Et comme Clearpay est un leader du marché dans ce secteur offrant une solution facile à utiliser, nous anticipons une demande importante de leurs services de la part de nos commerçants", a déclaré Christophe Bourbier, CEO de Thunes Collections.



Ayant acquis d'importantes licences d'établissement de paiement en Europe, à Singapour et au Royaume-Uni, Thunes est en mesure d'offrir aux commerçants, aux marketplaces et aux prestataires de services de paiement du monde entier la possibilité d'accepter et d'effectuer des paiements transfrontaliers grâce à cette nouvelle solution de BNPL.



"En rejoignant l'écosystème de paiements de Thunes, nous avons à coeur de créer encore plus de valeur pour les commerçants et les consommateurs du monde entier. Alors que les jeunes acheteurs adoptent le BNPL comme une forme de paiement plus pratique et plus sûre, Clearpay s'est avérée être la plateforme de paiement de choix pour ces clients qui ne veulent pas utiliser de produits de crédit. Les commerçants ont également bénéficié d'une amélioration de la conversion des paniers, de l'exposition de la marque et de l'augmentation de la valeur moyenne des commandes", a déclaré Aida Faivre, Directrice France de Clearpay.



À propos de Thunes

Thunes est une entreprise B2B internationale qui facilite les paiements des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Grâce à une connexion simple et unique, les consommateurs et les entreprises peuvent envoyer des paiements et être payés partout dans le monde. Thunes prend actuellement en charge 79 devises, permet des paiements vers 126 pays et permet d’accepter 285 méthodes de paiement. Thunes a son siège social à Singapour et des bureaux régionaux à Londres, Paris, Shanghai, New York, Dubaï et Nairobi.

www.thunes.com.



À propos de Clearpay (Afterpay Limited)

Clearpay - connu hors Europe sous le nom Afterpay Limited (ASX: APT) - transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients d'acheter leurs produits immédiatement tout en payant leurs achats en plusieurs fois, toujours sans frais. Le service est entièrement gratuit pour les clients qui paient à temps, ce qui permet de dépenser de manière responsable, sans avoir à payer de frais ou à contracter de dettes prolongées.

Au 31 décembre 2021, Afterpay/Clearpay est proposé par près de 122 000 e-commerçants parmi les plus populaires au monde et compte plus de 19 millions de clients actifs dans le monde. Afterpay/Clearpay est actuellement disponible en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne. Clearpay a pour mission de faire croître une économie dans laquelle tout le monde gagne.

Afterpay est une filiale exclusive de Block, Inc. (NYSE : SQ).