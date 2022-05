Taylor Wessing a accompagné Isatis Capital dans le cadre de son entrée au capital d’Enertion

Créée en 2013, Isatis Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans le financement de PME françaises en croissance, qui réalisent entre 5 et 100 millions de chiffre d’affaires. Isatis Capital accompagne une trentaine d’entreprises non cotées pour les transformer en ETI.



Isatis Capital affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans les banques privées et auprès des conseillers en gestion de patrimoine.



Enertion est un groupe français qui conçoit et met en œuvre des solutions au service de la performance énergétique et environnementale. Son ambition est d’accompagner ses clients, issus des secteurs tertiaire, de l’habitat, de la santé et des collectivités, dans l’amélioration de leur performance énergétique, via la gestion des contrats de services.



Avec la sortie de BNP Paribas Développement, Enertion boucle une nouvelle levée de fonds et fait entrer Isatis Capital à son capital aux côtés de son actionnaire historique, Bpifrance. Cette opération permettra à l’entreprise d’accélérer son développement.



L’équipe du cabinet Taylor Wessing qui a accompagné Isatis Capital dans le cadre de cette opération était composée de Laurence Lapeyre et Adrien Ahmadi Kermanshahani (Corporate), Guillaume Monnier (Financement) et Gwendal Chatain (Tax).



BPI était conseillé par le cabinet Lexicube Avocats avec Thibault Ricome.

Enertion était conseillé par Requet Chabanel avec Morgane Pagès et Jean Dissez-Reynaud.



